Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro de sismos este miércoles 31 de diciembre de 2025
Según el USGS, en las últimas 24 horas se registraron un total de 17 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 31 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto hoy, miércoles 31 de diciembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cinco se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 55 kilómetros de la localidad de Susanville, California, con 4,9 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 96 kilómetros al este de McCarthy, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 10.19 UTC (01.19 hs en Juneau).
- Ubicación: 26 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 07.10 UTC (22.10 hs del 30 de diciembre en Juneau).
- Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Las Marías, Puerto Rico. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 06.55 UTC (02.55 hs en San Juan).
- Ubicación: 13 kilómetros al norte de Susanville, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 05.59 UTC (21.59 hs del 30 de diciembre en Sacramento).
- Ubicación: 15 kilómetros al norte-noroeste de Susanville, California. Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 05.49 UTC (21.49 hs del 30 de diciembre en Sacramento).
- Ubicación: 100 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 04.35 UTC (19.35 hs del 30 de diciembre en Juneau).
- Ubicación: 84 kilómetros al norte-noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 04.04 UTC (19.04 hs del 30 de diciembre en Juneau).
- Ubicación: 62 kilómetros al oeste-noroeste de Happy Valley, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 02.44 UTC (17.44 hs del 30 de diciembre en Juneau).
- Ubicación: 41 kilómetros al oeste-noroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 01.31 UTC (16.31 hs del 30 de diciembre en Juneau).
- Ubicación: 107 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 31 de diciembre a las 01.28 UTC (21.28 hs del 30 de diciembre en San Juan).
- Ubicación: 120 kilómetros al norte-noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 30 de diciembre a las 22.25 UTC (13.25 hs en Juneau).
- Ubicación: 12 kilómetros al oeste-noroeste de Newbern, Tennessee. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 30 de diciembre a las 21.27 UTC (15.27 hs en Nashville).
- Ubicación: 15 kilómetros al norte-noroeste de Susanville, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 30 de diciembre a las 18.03 UTC (10.03 hs en Sacramento).
- Ubicación: 5 kilómetros al norte-noroeste de Susitna North, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 30 de diciembre a las 17.31 UTC (08.31 hs en Juneau).
- Ubicación: 98 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 30 de diciembre a las 16.28 UTC (07.28 hs en Juneau).
- Ubicación: 9 kilómetros al sureste de Loco, Oklahoma. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 30 de diciembre a las 15.19 UTC (09.19 hs en Oklahoma City).
Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés
La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.
La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.
Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.
Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.
Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.
