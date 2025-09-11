Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 11 de septiembre

En Estados Unidos se producen una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 11 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy jueves 11 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales nueve se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 10 kilómetros de la localidad de Maeser, Utah, con 4,1 de magnitud.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 45 kilómetros al noroeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 11.00 UTC (04.00 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 11.00 UTC (04.00 hs en ). Ubicación: 26 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 05.43 UTC (22.43 hs del 10 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 05.43 UTC (22.43 hs del 10 de septiembre en ). Ubicación: 14 kilómetros al sur de Fern Forest, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 05.28 UTC (19.28 hs del 10 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 05.28 UTC (19.28 hs del 10 de septiembre en ). Ubicación: 20 kilómetros al noreste de Maricopa, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 04.23 UTC (21.23 hs del 10 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 04.23 UTC (21.23 hs del 10 de septiembre en ). Ubicación: 20 kilómetros al noreste de Maricopa, California . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 03.53 UTC (20.53 hs del 10 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de septiembre a las 03.53 UTC (20.53 hs del 10 de septiembre en ). Ubicación: 10 kilómetros al oeste de Maeser, Utah . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 23.57 UTC (17.57 hs en Salt Lake City ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 23.57 UTC (17.57 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 20.27 UTC (13.27 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 20.27 UTC (13.27 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al oeste de Fairview, Wyoming . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 18.39 UTC (12.39 hs en Cheyenne ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 18.39 UTC (12.39 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al noreste de Georgetown, Idaho . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 18.24 UTC (12.24 hs en Boise ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 18.24 UTC (12.24 hs en ). Ubicación: 122 kilómetros al suroeste de Akhiok, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 15.45 UTC (07.45 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.