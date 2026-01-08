Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 8 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del jueves 8 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy jueves 8 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 13 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 6 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue en California, ubicado a 12 kilómetros de la localidad de Cloverdale, con 4,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Cloverdale, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 7 kilómetros al este-sureste de Lake Roesiger, Washington . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 11.13 UTC (03.13 hs en Olympia ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 11.13 UTC (03.13 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al oeste-noroeste de Pecos, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 09.44 UTC (03.44 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 09.44 UTC (03.44 hs en ). Ubicación: 73 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.35 UTC (04.35 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.35 UTC (04.35 hs en ). Ubicación: 31 kilómetros al noroeste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.18 UTC (23.18 hs del 7 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.18 UTC (23.18 hs del 7 de enero en ). Ubicación: 13 kilómetros al este-noreste de Cloverdale, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.00 UTC (00.00 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.00 UTC (00.00 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al este-noreste de Cloverdale, California . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.00 UTC (00.00 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 08.00 UTC (00.00 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al sureste de Maria Antonia, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de enero a las 07.25 UTC (03.25 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de enero a las 07.25 UTC (03.25 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al norte-noroeste de Camuy, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 06.52 UTC (02.52 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 06.52 UTC (02.52 hs en ). Ubicación: 72 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 06.24 UTC (02.24 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 06.24 UTC (02.24 hs en ). Ubicación: 26 kilómetros al oeste-suroeste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de enero a las 06.01 UTC (21.01 hs del 7 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de enero a las 06.01 UTC (21.01 hs del 7 de enero en ). Ubicación: 41 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de enero a las 05.53 UTC (20.53 hs del 7 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de enero a las 05.53 UTC (20.53 hs del 7 de enero en ). Ubicación: 13 kilómetros al este-noreste de Ridgecrest, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de enero a las 05.28 UTC (21.28 hs del 7 de enero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de enero a las 05.28 UTC (21.28 hs del 7 de enero en ). Ubicación: 34 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 03.23 UTC (23.23 hs del 7 de enero en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de enero a las 03.23 UTC (23.23 hs del 7 de enero en ). Ubicación: 43 kilómetros al este-sureste de Alamo, Nevada. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de enero a las 00.51 UTC (16.51 hs del 7 de enero en Carson City).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.