Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 13 de octubre de 2025
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 20 sismos en América del Norte y el Caribe
- 5 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 13 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 13 de octubre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 20 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Westbrook, Texas, con 2,9 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 4 kilómetros al este-noreste de La Parguera, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de octubre a las 09.12 UTC (05.12 hs en San Juan).
- Ubicación: 15 kilómetros al sur-sureste de Guánica, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de octubre a las 05.40 UTC (01.40 hs en San Juan).
- Ubicación: 32 kilómetros al oeste de Rincón, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de octubre a las 04.54 UTC (00.54 hs en San Juan).
- Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Petrolia, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 07.14 UTC (00.14 hs en Sacramento).
- Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Toms Place, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.35 UTC (20.35 hs del 12 de octubre en Sacramento).
- Ubicación: 23 kilómetros al suroeste de Toms Place, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.31 UTC (20.31 hs del 12 de octubre en Sacramento).
- Ubicación: 57 kilómetros al sur-sureste de Perryville, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.06 UTC (18.06 hs del 12 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 30 kilómetros al este-sureste de Kasilof, Alaska. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 13 de octubre a las 02.52 UTC (17.52 hs del 12 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 33 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de octubre a las 23.57 UTC (19.57 hs en San Juan).
- Ubicación: 7 kilómetros al oeste-suroeste de Westbrook, Texas. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de octubre a las 23.00 UTC (18.00 hs en Austin).
- Ubicación: 68 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de octubre a las 21.37 UTC (17.37 hs en San Juan).
- Ubicación: 102 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de octubre a las 21.09 UTC (17.09 hs en San Juan).
- Ubicación: 20 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de octubre a las 20.15 UTC (12.15 hs en Juneau).
- Ubicación: 64 kilómetros al este-sureste de Egegik, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de octubre a las 18.50 UTC (10.50 hs en Juneau).
- Ubicación: 27 kilómetros al norte-noreste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de octubre a las 13.28 UTC (05.28 hs en Juneau).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
Otras noticias de Terremoto
Con oleajes de hasta 6 metros de altura. Filipinas: así fue el dramático momento del sismo de magnitud 7,6 que azotó la costa sur y dejó 7 muertos
Reporte del USGS. Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 10 de octubre
Reporte del USGS. Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 9 de octubre
- 1
Vivir en EE.UU. con parole en 2025: migrantes elegibles y actualizaciones recientes de las reglas del Uscis
- 2
Hasta US$400: Kathy Hochul anuncia cheques de reembolso por inflación en Nueva York
- 3
Dollar General vs. Dollar Tree: cuál es la mejor cadena con productos más baratos y variados, según la IA
- 4
La historia detrás de Adeline Watkins: ¿la mujer de Wisconsin fue cómplice de los crímenes de Ed Gein?