Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 13 de octubre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 13 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 13 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 20 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Westbrook, Texas, con 2,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Westbrook, Texas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 4 kilómetros al este-noreste de La Parguera, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de octubre a las 09.12 UTC (05.12 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de octubre a las 09.12 UTC (05.12 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al sur-sureste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de octubre a las 05.40 UTC (01.40 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de octubre a las 05.40 UTC (01.40 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al oeste de Rincón, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de octubre a las 04.54 UTC (00.54 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de octubre a las 04.54 UTC (00.54 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Petrolia, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 07.14 UTC (00.14 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 07.14 UTC (00.14 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Toms Place, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.35 UTC (20.35 hs del 12 de octubre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.35 UTC (20.35 hs del 12 de octubre en ). Ubicación: 23 kilómetros al suroeste de Toms Place, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.31 UTC (20.31 hs del 12 de octubre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.31 UTC (20.31 hs del 12 de octubre en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur-sureste de Perryville, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.06 UTC (18.06 hs del 12 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 13 de octubre a las 03.06 UTC (18.06 hs del 12 de octubre en ). Ubicación: 30 kilómetros al este-sureste de Kasilof, Alaska . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 13 de octubre a las 02.52 UTC (17.52 hs del 12 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 13 de octubre a las 02.52 UTC (17.52 hs del 12 de octubre en ). Ubicación: 33 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de octubre a las 23.57 UTC (19.57 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de octubre a las 23.57 UTC (19.57 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al oeste-suroeste de Westbrook, Texas . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de octubre a las 23.00 UTC (18.00 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de octubre a las 23.00 UTC (18.00 hs en ). Ubicación: 68 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de octubre a las 21.37 UTC (17.37 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de octubre a las 21.37 UTC (17.37 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de octubre a las 21.09 UTC (17.09 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de octubre a las 21.09 UTC (17.09 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de octubre a las 20.15 UTC (12.15 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de octubre a las 20.15 UTC (12.15 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al este-sureste de Egegik, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de octubre a las 18.50 UTC (10.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de octubre a las 18.50 UTC (10.50 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al norte-noreste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de octubre a las 13.28 UTC (05.28 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.