Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 8 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 8 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, lunes 8 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 83 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales nueve se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a cuatro kilómetros de la localidad de San Clemente, California, con 3,1 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Clemente USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Kettleman City, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 12.21 UTC (04.21 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 12.21 UTC (04.21 hs en ). Ubicación: 51 kilómetros al sur de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 11.27 UTC (02.27 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 11.27 UTC (02.27 hs en ). Ubicación: 100 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 11.01 UTC (02.01 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 11.01 UTC (02.01 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 10.57 UTC (01.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 10.57 UTC (01.57 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 10.33 UTC (02.33 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 10.33 UTC (02.33 hs en ). Ubicación: 111 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 08.57 UTC (23.57 hs del 7 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 08.57 UTC (23.57 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 81 kilómetros al oeste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 07.09 UTC (22.09 hs del 7 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 07.09 UTC (22.09 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 14 kilómetros al noreste de Milford, Utah . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 06.31 UTC (23.31 hs del 7 de diciembre en Salt Lake City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 06.31 UTC (23.31 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 60 kilómetros al suroeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 06.21 UTC (21.21 hs del 7 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 06.21 UTC (21.21 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 10 kilómetros al este de Loco, Oklahoma . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 05.45 UTC (23.45 hs del 7 de diciembre en Oklahoma City ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 05.45 UTC (23.45 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 40 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 03.52 UTC (23.52 hs del 7 de diciembre en San Juan ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 03.52 UTC (23.52 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 55 kilómetros al oeste de Tyonek, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 01.08 UTC (16.08 hs del 7 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 01.08 UTC (16.08 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Capulin, Nuevo México . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 01.07 UTC (18.07 hs del 7 de diciembre en Albuquerque ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 01.07 UTC (18.07 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 62 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 00.18 UTC (20.18 hs del 7 de diciembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 00.18 UTC (20.18 hs del 7 de diciembre en ). Ubicación: 5 kilómetros al sur de San Clemente, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 20.36 UTC (12.36 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 20.36 UTC (12.36 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al noroeste de Parkfield, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 19.10 UTC (11.10 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 19.10 UTC (11.10 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 18.51 UTC (10.51 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 18.51 UTC (10.51 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al suroeste de Port Graham, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 15.04 UTC (06.04 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 15.04 UTC (06.04 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Markleeville, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 13.35 UTC (05.35 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 13.35 UTC (05.35 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sur de Honokaʻa, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 7 de diciembre a las 16.59 UTC (06.59 hs en Honolulu).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.