Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 23 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 23 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 23 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 18 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales nueve se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 16 kilómetros de la localidad de Tres Pinos, California, con 3,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Tres Pinos, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 11 kilómetros al sureste de Mammoth Lakes, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 11.24 UTC (03.24 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 11.24 UTC (03.24 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sur de Pāhala, Hawái . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 09.56 UTC (23.56 hs del 22 de diciembre en Honolulu ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 09.56 UTC (23.56 hs del 22 de diciembre en ). Ubicación: 109 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 09.32 UTC (00.32 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 09.32 UTC (00.32 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al suroeste de Big Bear Lake, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 08.32 UTC (00.32 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 08.32 UTC (00.32 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al noroeste de Lake Davis, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 08.11 UTC (00.11 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 08.11 UTC (00.11 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al este de San Ramon, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 08.11 UTC (00.11 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 08.11 UTC (00.11 hs en ). Ubicación: 51 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 07.36 UTC (22.36 hs del 22 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 07.36 UTC (22.36 hs del 22 de diciembre en ). Ubicación: 171 kilómetros al oeste de Pistol River, Oregon . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 04.26 UTC (20.26 hs del 22 de diciembre en Salem ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 04.26 UTC (20.26 hs del 22 de diciembre en ). Ubicación: 24 kilómetros al sureste de Pope-Vannoy Landing, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 03.13 UTC (18.13 hs del 22 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 03.13 UTC (18.13 hs del 22 de diciembre en ). Ubicación: 67 kilómetros al noreste de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 02.38 UTC (22.38 hs del 22 de diciembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 02.38 UTC (22.38 hs del 22 de diciembre en ). Ubicación: 107 kilómetros al sureste de Chignik, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 01.08 UTC (16.08 hs del 22 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 01.08 UTC (16.08 hs del 22 de diciembre en ). Ubicación: 63 kilómetros al sureste de Atka, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.54 UTC (14.54 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.54 UTC (14.54 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al sureste de Fox River, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.42 UTC (14.42 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.42 UTC (14.42 hs en ). Ubicación: 16 kilómetros al sur de Tres Pinos, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.32 UTC (15.32 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.32 UTC (15.32 hs en ). Ubicación: 67 kilómetros al noroeste de Eureka Roadhouse, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.19 UTC (14.19 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 23.19 UTC (14.19 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al este de Point Possession, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 22.45 UTC (13.45 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 22.45 UTC (13.45 hs en ). Ubicación: 29 kilómetros al este de Knik River, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 22.14 UTC (13.14 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 22.14 UTC (13.14 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al este de Wilkerson, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 20.38 UTC (12.38 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 20.38 UTC (12.38 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 19.56 UTC (15.56 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 19.56 UTC (15.56 hs en ). Ubicación: 200 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 19.28 UTC (11.28 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 19.28 UTC (11.28 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 14.59 UTC (05.59 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 14.59 UTC (05.59 hs en ). Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 14.06 UTC (05.06 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 14.06 UTC (05.06 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al suroeste de Charlotte, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 13.50 UTC (07.50 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 13.50 UTC (07.50 hs en ). Ubicación: 127 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 13.50 UTC (04.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 13.50 UTC (04.50 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de Cayey, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de diciembre a las 12.39 UTC (08.39 hs en San Juan).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.