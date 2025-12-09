Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 9 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del martes 9 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 9 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 64 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 19 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a seis kilómetros de la localidad de Gypsum, Kansas, con 3,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Gypsum, Kansas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 98 kilómetros al este de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 09.07 UTC (00.07 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 09.07 UTC (00.07 hs en ). Ubicación: 96 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 08.11 UTC (23.11 hs del 8 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 08.11 UTC (23.11 hs del 8 de diciembre en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Borrego Springs, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 08.01 UTC (00.01 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 08.01 UTC (00.01 hs en ). Ubicación: 95 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.54 UTC (21.54 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.54 UTC (21.54 hs del 8 en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.23 UTC (22.23 hs del 8 en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.23 UTC (22.23 hs del 8 en ). Ubicación: 54 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.15 UTC (23.15 hs del 8 en Albuquerque ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.15 UTC (23.15 hs del 8 en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de El Centro, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.05 UTC (22.05 hs del 8 en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 06.05 UTC (22.05 hs del 8 en ). Ubicación: 95 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 04.19 UTC (19.19 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 04.19 UTC (19.19 hs del 8 en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Gypsum, Kansas . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 03.39 UTC (21.39 hs del 8 en Wichita ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 03.39 UTC (21.39 hs del 8 en ). Ubicación: 68 kilómetros al sureste de Port Graham, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 02.24 UTC (17.24 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 02.24 UTC (17.24 hs del 8 en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 02.16 UTC (17.16 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 02.16 UTC (17.16 hs del 8 en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 02.07 UTC (17.07 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 02.07 UTC (17.07 hs del 8 en ). Ubicación: 84 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 01.58 UTC (16.58 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 01.58 UTC (16.58 hs del 8 en ). Ubicación: 106 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 01.20 UTC (16.20 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 01.20 UTC (16.20 hs del 8 en ). Ubicación: 92 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 00.14 UTC (15.14 hs del 8 en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 9 de diciembre a las 00.14 UTC (15.14 hs del 8 en ). Ubicación: 2 kilómetros al este de Piedmont, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.55 UTC (14.55 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.55 UTC (14.55 hs en ). Ubicación: 109 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.51 UTC (13.51 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.51 UTC (13.51 hs en ). Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.23 UTC (13.23 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.23 UTC (13.23 hs en ). Ubicación: 30 kilómetros al noroeste de Willow, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.22 UTC (13.22 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.22 UTC (13.22 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al noreste de Milford, Utah . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.03 UTC (15.03 hs en Salt Lake City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 22.03 UTC (15.03 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.59 UTC (13.59 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.59 UTC (13.59 hs en ). Ubicación: 28 kilómetros al norte de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.57 UTC (12.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.57 UTC (12.57 hs en ). Ubicación: 2,9 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.50 UTC (13.50 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.50 UTC (13.50 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte-noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.44 UTC (12.44 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.44 UTC (12.44 hs en ). Ubicación: 85 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.29 UTC (12.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.29 UTC (12.29 hs en ). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.20 UTC (12.20 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.20 UTC (12.20 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al este-sureste de King Salmon, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.02 UTC (12.02 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21.02 UTC (12.02 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 20.41 UTC (11.41 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 20.41 UTC (11.41 hs en ). Ubicación: 100 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 20.34 UTC (11.34 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 20.34 UTC (11.34 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.48 UTC (10.48 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.48 UTC (10.48 hs en ). Ubicación: 16 kilómetros al sur de Volcano, Hawái . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.26 UTC (09.26 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.26 UTC (09.26 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.23 UTC (10.23 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.23 UTC (10.23 hs en ). Ubicación: 99 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.21 UTC (10.21 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.21 UTC (10.21 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.14 UTC (10.14 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 19.14 UTC (10.14 hs en ). Ubicación: 89 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 18.59 UTC (09.59 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 18.59 UTC (09.59 hs en ). Ubicación: 102 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 18.27 UTC (09.27 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 18.27 UTC (09.27 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 18.06 UTC (10.06 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 18.06 UTC (10.06 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.45 UTC (08.45 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.45 UTC (08.45 hs en ). Ubicación: 88 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.30 UTC (08.30 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.30 UTC (08.30 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.07 UTC (09.07 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.07 UTC (09.07 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.05 UTC (09.05 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 17.05 UTC (09.05 hs en ). Ubicación: 115 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.52 UTC (07.52 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.52 UTC (07.52 hs en ). Ubicación: 106 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.51 UTC (07.51 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.51 UTC (07.51 hs en ). Ubicación: 97 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.49 UTC (07.49 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.49 UTC (07.49 hs en ). Ubicación: 105 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.02 UTC (07.02 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 16.02 UTC (07.02 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 15.49 UTC (06.49 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 15.49 UTC (06.49 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 15.24 UTC (07.24 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 15.24 UTC (07.24 hs en ). Ubicación: 109 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 15.17 UTC (06.17 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 15.17 UTC (06.17 hs en ). Ubicación: 109 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.44 UTC (05.44 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.44 UTC (05.44 hs en ). Ubicación: 106 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.43 UTC (05.43 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.43 UTC (05.43 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.40 UTC (05.40 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.40 UTC (05.40 hs en ). Ubicación: 44 kilómetros al sur-sureste de Nelchina, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.39 UTC (05.39 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.39 UTC (05.39 hs en ). Ubicación: 106 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.26 UTC (05.26 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.26 UTC (05.26 hs en ). Ubicación: 26 kilómetros al oeste de Puako, Hawái . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.24 UTC (04.24 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 14.24 UTC (04.24 hs en ). Ubicación: 115 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.56 UTC (04.56 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.56 UTC (04.56 hs en ). Ubicación: 21 kilómetros al sureste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.44 UTC (03.44 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.44 UTC (03.44 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.37 UTC (05.37 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.37 UTC (05.37 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramón, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.21 UTC (05.21 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.21 UTC (05.21 hs en ). Ubicación: 73 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.10 UTC (05.10 hs en San Francisco ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.10 UTC (05.10 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Kettleman City, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.08 UTC (05.08 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 13.08 UTC (05.08 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Kettleman City, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 12.59 UTC (04.59 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 12.59 UTC (04.59 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Ambler, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 12.50 UTC (03.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 12.50 UTC (03.50 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Kettleman City, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 8 de diciembre a las 12.21 UTC (04.21 hs en Los Ángeles).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.