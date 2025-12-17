Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 17 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 17 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 17 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 28 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales siete se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a seis kilómetros de la localidad de Ojai, California, con 3,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Ojai, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 21 kilómetros al este de Little Lake, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 10.01 UTC (02.01 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 10.01 UTC (02.01 hs en ). Ubicación: 99 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 09.27 UTC (00.27 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 09.27 UTC (00.27 hs en ). Ubicación: 97 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 09.20 UTC (00.20 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 09.20 UTC (00.20 hs en ). Ubicación: 44 kilómetros al noroeste de Tatitlek, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 08.22 UTC (23.22 hs del 16 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 08.22 UTC (23.22 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 06.11 UTC (22.11 hs del 16 de diciembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 06.11 UTC (22.11 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 7 kilómetros al suroeste de Devore, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 04.04 UTC (20.04 hs del 16 de diciembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 04.04 UTC (20.04 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 03.45 UTC (19.45 hs del 16 de diciembre en Carson City ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 03.45 UTC (19.45 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 109 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 02.23 UTC (17.23 hs del 16 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 02.23 UTC (17.23 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 81 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 00.45 UTC (15.45 hs del 16 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 00.45 UTC (15.45 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 78 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 00.43 UTC (15.43 hs del 16 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 00.43 UTC (15.43 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 84 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 00.42 UTC (15.42 hs del 16 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 00.42 UTC (15.42 hs del 16 de diciembre en ). Ubicación: 250 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 5,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.35 UTC (14.35 hs en Juneau ).

. Magnitud: 5,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.35 UTC (14.35 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.26 UTC (14.26 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.26 UTC (14.26 hs en ). Ubicación: 46 kilómetros al sureste de Nelchina, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.25 UTC (14.25 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.25 UTC (14.25 hs en ). Ubicación: 67 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.17 UTC (14.17 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 23.17 UTC (14.17 hs en ). Ubicación: 105 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 22.11 UTC (13.11 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 22.11 UTC (13.11 hs en ). Ubicación: 23 kilómetros al suroeste de Point MacKenzie, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 22.01 UTC (13.01 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 22.01 UTC (13.01 hs en ). Ubicación: 153 kilómetros al suroeste de Channel Islands Beach, California . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 21.38 UTC (13.38 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 21.38 UTC (13.38 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al oeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 21.09 UTC (12.09 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 21.09 UTC (12.09 hs en ). Ubicación: 75 kilómetros al noreste de Ruby, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 18.47 UTC (09.47 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 18.47 UTC (09.47 hs en ). Ubicación: 28 kilómetros al este de Mud Bay, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 17.50 UTC (08.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 17.50 UTC (08.50 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al suroeste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 17.43 UTC (08.43 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 17.43 UTC (08.43 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al este de Skwentna, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 16.50 UTC (07.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 16.50 UTC (07.50 hs en ). Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 16.09 UTC (07.09 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 16.09 UTC (07.09 hs en ). Ubicación: 65 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 15.55 UTC (06.55 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 15.55 UTC (06.55 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al sur de Ojai, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 15.06 UTC (07.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 15.06 UTC (07.06 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 13.53 UTC (05.53 hs en Sacramento).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.