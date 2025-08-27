Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 27 de agosto

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 27 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 27 de agosto

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

En las últimas 24 horas se detectaron un total de ocho sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales uno se presentó en el territorio continental estadounidense: fue uno ubicado a 58 kilómetros de la localidad de Whites City, Nuevo México, con 2,7 de magnitud.

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 20 kilómetros al sur-suroeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de agosto a las 00.00 UTC (16.00 del 26 de agosto en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de agosto a las 00.00 UTC (16.00 del 26 de agosto en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de agosto a las 02.22 UTC (20.22 del 26 de agosto en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de agosto a las 02.22 UTC (20.22 del 26 de agosto en ). Ubicación: 45 kilómetros al oeste de Rincón, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de agosto a las 22.19 UTC (18.19 en San Juan ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de agosto a las 22.19 UTC (18.19 en ). Ubicación: 69 kilómetros al norte-noroeste de Arctic Village, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de agosto a las 19.41 UTC (11.41 en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de agosto a las 19.41 UTC (11.41 en ). Ubicación: 89 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 26 de agosto a las 13.13 UTC (05.13 en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 26 de agosto a las 13.13 UTC (05.13 en ). Ubicación: 87 kilómetros al oeste-noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 26 de agosto a las 13.03 UTC (05.03 en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.