Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 4 de febrero
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte: en las últimas 24 horas, se registraron un total de 41 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 4 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto hoy miércoles 4 de febrero
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 32 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor a 2,5 grados, de los cuales tres ocurrieron en el territorio continental estadounidense. El más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California, con 2,8 de magnitud.
Uno por uno, los sismos de este miércoles 4 de febrero
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Puerto Real, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de febrero a las 08.40 UTC (04.40 hs en San Juan).
- Ubicación: 65 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de febrero a las 04.51 UTC (00.51 hs en San Juan).
- Ubicación: 43 kilómetros al este-noreste de Kodiak, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 4 de febrero a las 08.43 UTC (23.43 hs del 3 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 42 kilómetros al este de Ouzinkie, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de febrero a las 06.46 UTC (21.46 hs del 3 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 44 kilómetros al este-noreste de Kodiak, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 4 de febrero a las 05.51 UTC (20.51 hs del 3 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 48 kilómetros al norte de Valdez, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 4 de febrero a las 03.43 UTC (18.43 hs del 3 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 20 kilómetros al sur de Cooper Landing, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de febrero a las 03.19 UTC (18.19 hs del 3 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 61 kilómetros al oeste de Tyonek, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de febrero a las 02.23 UTC (17.23 hs del 3 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 11 kilómetros al sureste de Funny River, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 4 de febrero a las 02.10 UTC (17.10 hs del 3 de febrero en Juneau).
- Ubicación: 28 kilómetros al norte de White Mountain, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 19.20 UTC (10.20 hs en Juneau).
- Ubicación: 43 kilómetros al este-sureste de Fox River, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 18.30 UTC (09.30 hs en Juneau).
- Ubicación: 73 kilómetros al este-noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 18.24 UTC (14.24 hs en San Juan).
- Ubicación: 64 kilómetros al este de Port Alsworth, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 17.02 UTC (08.02 hs en Juneau).
- Ubicación: 48 kilómetros al oeste-noroeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 13.06 UTC (04.06 hs en Juneau).
- Ubicación: 22 kilómetros al sur de Cooper Landing, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 3 de febrero a las 12.59 UTC (03.59 hs en Juneau).
- Ubicación: 42 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 12.58 UTC (03.58 hs en Juneau).
- Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, New Mexico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 4 de febrero a las 10.46 UTC (03.46 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 4 de febrero a las 10.43 UTC (03.43 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 2 kilómetros al oeste de Parkfield, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 22.16 UTC (14.16 hs en Sacramento).
- Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de febrero a las 21.45 UTC (13.45 hs en Sacramento).
- Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 17.01 UTC (09.01 hs en Sacramento).
¿Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos?
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos en su historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
