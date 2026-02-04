Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 4 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 4 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto hoy miércoles 4 de febrero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 32 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor a 2,5 grados, de los cuales tres ocurrieron en el territorio continental estadounidense. El más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California, con 2,8 de magnitud.

El más fuerte de los sismos ocurrió a 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California, con 2,8 de magnitud. USGS

Uno por uno, los sismos de este miércoles 4 de febrero

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Puerto Real, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de febrero a las 08.40 UTC (04.40 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de febrero a las 08.40 UTC (04.40 hs en ). Ubicación: 65 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de febrero a las 04.51 UTC (00.51 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 4 de febrero a las 04.51 UTC (00.51 hs en ). Ubicación: 43 kilómetros al este-noreste de Kodiak, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 4 de febrero a las 08.43 UTC (23.43 hs del 3 de febrero en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 4 de febrero a las 08.43 UTC (23.43 hs del 3 de febrero en ). Ubicación: 42 kilómetros al este de Ouzinkie, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de febrero a las 06.46 UTC (21.46 hs del 3 de febrero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de febrero a las 06.46 UTC (21.46 hs del 3 de febrero en ). Ubicación: 44 kilómetros al este-noreste de Kodiak, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 4 de febrero a las 05.51 UTC (20.51 hs del 3 de febrero en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 4 de febrero a las 05.51 UTC (20.51 hs del 3 de febrero en ). Ubicación: 48 kilómetros al norte de Valdez, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 4 de febrero a las 03.43 UTC (18.43 hs del 3 de febrero en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 4 de febrero a las 03.43 UTC (18.43 hs del 3 de febrero en ). Ubicación: 20 kilómetros al sur de Cooper Landing, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de febrero a las 03.19 UTC (18.19 hs del 3 de febrero en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de febrero a las 03.19 UTC (18.19 hs del 3 de febrero en ). Ubicación: 61 kilómetros al oeste de Tyonek, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de febrero a las 02.23 UTC (17.23 hs del 3 de febrero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de febrero a las 02.23 UTC (17.23 hs del 3 de febrero en ). Ubicación: 11 kilómetros al sureste de Funny River, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 4 de febrero a las 02.10 UTC (17.10 hs del 3 de febrero en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 4 de febrero a las 02.10 UTC (17.10 hs del 3 de febrero en ). Ubicación: 28 kilómetros al norte de White Mountain, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 19.20 UTC (10.20 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 19.20 UTC (10.20 hs en ). Ubicación: 43 kilómetros al este-sureste de Fox River, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 18.30 UTC (09.30 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 18.30 UTC (09.30 hs en ). Ubicación: 73 kilómetros al este-noreste de Cruz Bay, U.S. Virgin Islands . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 18.24 UTC (14.24 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 18.24 UTC (14.24 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al este de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 17.02 UTC (08.02 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 17.02 UTC (08.02 hs en ). Ubicación: 48 kilómetros al oeste-noroeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 13.06 UTC (04.06 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 13.06 UTC (04.06 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al sur de Cooper Landing, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 3 de febrero a las 12.59 UTC (03.59 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 3 de febrero a las 12.59 UTC (03.59 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 12.58 UTC (03.58 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 12.58 UTC (03.58 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, New Mexico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 4 de febrero a las 10.46 UTC (03.46 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 4 de febrero a las 10.46 UTC (03.46 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 4 de febrero a las 10.43 UTC (03.43 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 4 de febrero a las 10.43 UTC (03.43 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al oeste de Parkfield, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 22.16 UTC (14.16 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 22.16 UTC (14.16 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de febrero a las 21.45 UTC (13.45 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de febrero a las 21.45 UTC (13.45 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 17.01 UTC (09.01 hs en Sacramento).

¿Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos?

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos en su historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.