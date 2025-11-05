Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 5 de noviembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 5 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 5 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales siete se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 12 kilómetros de la localidad de Stanton, Texas, con 3,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Stanton, Texas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 125 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 10.18 UTC (01.18 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 10.18 UTC (01.18 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al norte de Spencer, Idaho . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 04.38 UTC (21.38 hs del 4 de noviembre en Boise ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 04.38 UTC (21.38 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Loma Linda, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 04.17 UTC (20.17 hs del 4 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 04.17 UTC (20.17 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 35 kilómetros al norte de Garrochales, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 04.04 UTC (00.04 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 04.04 UTC (00.04 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al noreste de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 03.48 UTC (23.48 hs del 4 de noviembre en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 03.48 UTC (23.48 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 192 kilómetros al noroeste de Bandon, Oregón . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 03.21 UTC (19.21 hs del 4 de noviembre en Salem ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 03.21 UTC (19.21 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 4 kilómetros al sur de Santa Barbara Is., California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.25 UTC (18.25 hs del 4 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.25 UTC (18.25 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 5 kilómetros al sur de Santa Barbara Is., California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.25 UTC (18.25 hs del 4 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.25 UTC (18.25 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 11 kilómetros al este de Hilo, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.12 UTC (16.12 hs del 4 de noviembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.12 UTC (16.12 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 13 kilómetros al noreste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.04 UTC (16.04 hs del 4 de noviembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 02.04 UTC (16.04 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 12 kilómetros al suroeste de Stanton, Texas . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 01.12 UTC (19.12 hs del 4 de noviembre en Austin ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 01.12 UTC (19.12 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 75 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 00.15 UTC (16.15 hs del 4 de noviembre en Carson City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 00.15 UTC (16.15 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 37 kilómetros al suroeste de Cantwell, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 00.02 UTC (15.02 hs del 4 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 00.02 UTC (15.02 hs del 4 de noviembre en ). Ubicación: 8 kilómetros al este de Willow Creek, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 19.16 UTC (11.16 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 19.16 UTC (11.16 hs en ). Ubicación: 80 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 18.45 UTC (09.45 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 18.45 UTC (09.45 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 18.31 UTC (10.31 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 18.31 UTC (10.31 hs en ). Ubicación: 36 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 17.53 UTC (11.53 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 17.53 UTC (11.53 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 15.51 UTC (07.51 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 15.51 UTC (07.51 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al este de Chase, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 13.59 UTC (04.59 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 13.59 UTC (04.59 hs en ). Ubicación: 113 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 12.56 UTC (03.56 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.