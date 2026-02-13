Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 13 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 13 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto hoy viernes 13

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 26 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales siete se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a siete kilómetros de la localidad de Black Eagle, Montana, con 3,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Black Eagle, Montana USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 12 kilómetros al noroeste de Meadow Lakes, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 13 de febrero a las 12.36 UTC (03.36 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 13 de febrero a las 12.36 UTC (03.36 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Pacifica, CA . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de febrero a las 11.25 UTC (03.25 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de febrero a las 11.25 UTC (03.25 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Cantwell, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de febrero a las 09.40 UTC (00.40 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de febrero a las 09.40 UTC (00.40 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de La Parguera, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de febrero a las 07.06 UTC (03.06 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de febrero a las 07.06 UTC (03.06 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Indios, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de febrero a las 03.38 UTC (23.38 hs del 12 de febrero en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de febrero a las 03.38 UTC (23.38 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 86 kilómetros al este de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 13 de febrero a las 03.35 UTC (18.35 hs del 12 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 13 de febrero a las 03.35 UTC (18.35 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 47 kilómetros al este de Adak, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 13 de febrero a las 03.19 UTC (18.19 hs del 12 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 13 de febrero a las 03.19 UTC (18.19 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 92 kilómetros al sureste de Egegik, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 13 de febrero a las 02.49 UTC (17.49 hs del 12 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 13 de febrero a las 02.49 UTC (17.49 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 21 kilómetros al noreste de Mentone, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de febrero a las 01.59 UTC (19.59 hs del 12 de febrero en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de febrero a las 01.59 UTC (19.59 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Black Eagle, Montana . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 13 de febrero a las 01.36 UTC (18.36 hs del 12 de febrero en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 13 de febrero a las 01.36 UTC (18.36 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 14 kilómetros al noroeste de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de febrero a las 01.30 UTC (16.30 hs del 12 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de febrero a las 01.30 UTC (16.30 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 50 kilómetros al oeste de Petrolia, CA . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 13 de febrero a las 00.23 UTC (16.23 hs del 12 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 13 de febrero a las 00.23 UTC (16.23 hs del 12 de febrero en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Kukuihaele, Hawaii . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.47 UTC (13.47 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.47 UTC (13.47 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de Pāhala, Hawaii . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.41 UTC (13.41 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.41 UTC (13.41 hs en ). Ubicación: 86 kilómetros al suroeste de Atka, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.28 UTC (14.28 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.28 UTC (14.28 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al oeste de Petrolia, CA . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.13 UTC (15.13 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de febrero a las 23.13 UTC (15.13 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al noroeste de Point MacKenzie, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 12 de febrero a las 22.54 UTC (13.54 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 12 de febrero a las 22.54 UTC (13.54 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al noreste de Petersville, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de febrero a las 22.00 UTC (13.00 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de febrero a las 22.00 UTC (13.00 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al norte de Prattville, CA . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 20.06 UTC (12.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 20.06 UTC (12.06 hs en ). Ubicación: 31 kilómetros al noreste de Sterling, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 19.51 UTC (10.51 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 19.51 UTC (10.51 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Frazier Park, CA . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de febrero a las 13.58 UTC (05.58 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de febrero a las 13.58 UTC (05.58 hs en ). Ubicación: 99 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 12 de febrero a las 13.48 UTC (04.48 hs en Anchorage).

Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.