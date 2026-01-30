Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 30 de enero

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del viernes 30 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un sismo hoy, viernes 30 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 27 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales nueve se presentaron en el territorio estadounidense o sus territorios; el más fuerte de estos fue uno de magnitud 4,2, ubicado a ocho kilómetros de Black Eagle, Montana.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Black Eagle, Montana USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 23 kilómetros al oeste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.52 UTC (02.52 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.52 UTC (02.52 hs en ). Ubicación: 28 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.44 UTC (02.44 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.44 UTC (02.44 hs en ). Ubicación: 29 kilómetros al sur de Weston, Colorado . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.06 UTC (04.06 hs en Denver ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.06 UTC (04.06 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al suroeste de Segundo, Colorado . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.06 UTC (04.06 hs en Denver ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 30 de enero a las 11.06 UTC (04.06 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al este-sureste de Maricao, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 30 de enero a las 07.53 UTC (03.53 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 30 de enero a las 07.53 UTC (03.53 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al oeste de Stanton, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 30 de enero a las 07.25 UTC (01.25 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 30 de enero a las 07.25 UTC (01.25 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al norte de Cimarron, Nuevo México . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 30 de enero a las 07.20 UTC (00.20 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 30 de enero a las 07.20 UTC (00.20 hs en ). Ubicación: 259 kilómetros al suroeste de Pistol River, Oregon . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 30 de enero a las 05.30 UTC (21.30 hs del 29 de enero en Salem ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 30 de enero a las 05.30 UTC (21.30 hs del 29 de enero en ). Ubicación: 40 kilómetros al este de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 30 de enero a las 02.07 UTC (17.07 hs del 29 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 30 de enero a las 02.07 UTC (17.07 hs del 29 de enero en ). Ubicación: 194 kilómetros al sureste de Akutan, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 30 de enero a las 02.02 UTC (17.02 hs del 29 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 30 de enero a las 02.02 UTC (17.02 hs del 29 de enero en ). Ubicación: 5 kilómetros al noroeste de Malmstrom Air Force Base, Montana . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 30 de enero a las 00.46 UTC (17.46 hs del 29 de enero en Helena ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 30 de enero a las 00.46 UTC (17.46 hs del 29 de enero en ). Ubicación: 74 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 29 de enero a las 22.59 UTC (13.59 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 29 de enero a las 22.59 UTC (13.59 hs en ). Ubicación: 61 kilómetros al este de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 29 de enero a las 21.01 UTC (12.01 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 29 de enero a las 21.01 UTC (12.01 hs en ). Ubicación: 59 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 29 de enero a las 20.25 UTC (11.25 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 29 de enero a las 20.25 UTC (11.25 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Black Eagle, Montana . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 29 de enero a las 19.41 UTC (12.41 hs en Helena ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 29 de enero a las 19.41 UTC (12.41 hs en ). Ubicación: 94 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 29 de enero a las 18.37 UTC (09.37 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 29 de enero a las 18.37 UTC (09.37 hs en ). Ubicación: 104 kilómetros al sureste de McCarthy, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 29 de enero a las 18.36 UTC (09.36 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 29 de enero a las 18.36 UTC (09.36 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de enero a las 18.32 UTC (12.32 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de enero a las 18.32 UTC (12.32 hs en ). Ubicación: 10 kilómetros al sureste de Pearsall, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de enero a las 17.02 UTC (11.02 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de enero a las 17.02 UTC (11.02 hs en ). Ubicación: 133 kilómetros al noreste de Vieques, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 29 de enero a las 16.41 UTC (12.41 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 29 de enero a las 16.41 UTC (12.41 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al noroeste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de enero a las 15.16 UTC (06.16 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de enero a las 15.16 UTC (06.16 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al sureste de Adak, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de enero a las 13.21 UTC (04.21 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de enero a las 13.21 UTC (04.21 hs en ). Ubicación: 288 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 29 de enero a las 12.57 UTC (03.57 hs en Anchorage).

Los terremotos en Estados Unidos y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.

La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.

Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.