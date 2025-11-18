Último temblor en Estados Unidos hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 18 de noviembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del martes 18 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 18 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a cuatro kilómetros de la localidad de Little America, Wyoming, con 3,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Little America, Wyoming USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 201 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 09.44 UTC (01.44 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 09.44 UTC (01.44 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 08.08 UTC (00.08 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 08.08 UTC (00.08 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 06.47 UTC (22.47 hs del 17 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 06.47 UTC (22.47 hs del 17 de noviembre en ). Ubicación: 96 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 07.08 UTC (22.08 hs del 17 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 07.08 UTC (22.08 hs del 17 de noviembre en ). Ubicación: 20 kilómetros al suroeste de Saint Croix, Islas Vírgenes de EE. UU. . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 02.24 UTC (22.24 hs del 17 de noviembre en Charlotte Amalie ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 02.24 UTC (22.24 hs del 17 de noviembre en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 00.18 UTC (17.18 hs del 17 de noviembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 00.18 UTC (17.18 hs del 17 de noviembre en ). Ubicación: 188 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 22.21 UTC (14.21 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 22.21 UTC (14.21 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al suroeste de Point Reyes, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 22.00 UTC (14.00 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 22.00 UTC (14.00 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 20.37 UTC (13.37 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 20.37 UTC (13.37 hs en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 20.36 UTC (13.36 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 20.36 UTC (13.36 hs en ). Ubicación: 29 kilómetros al oeste de Pole Ojea, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 20.25 UTC (16.25 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 20.25 UTC (16.25 hs en ). Ubicación: 52 kilómetros al norte-noroeste de Rachel, Nevada . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 18.19 UTC (10.19 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 18.19 UTC (10.19 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 15.26 UTC (08.26 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 15.26 UTC (08.26 hs en ). Ubicación: 54 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de noviembre a las 15.19 UTC (08.19 hs en Santa Fe).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.