Último temblor en Texas y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 22 de agosto
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de nueve sismos en América del Norte y el Caribe
- 4 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 22 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 22 de agosto
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas se detectaron un total de nueve sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a nueve kilómetros de la localidad de Huxley, Texas, con 3 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 2 kilómetros al noroeste de Tallaboa, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de agosto a las 10.26 UTC (06.26 en San Juan).
- Ubicación: 165 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 22 de agosto a las 06.20 UTC (22.20 del 21 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 18 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de agosto a las 03.47 UTC (19.47 del 21 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 31 kilómetros al norte de Moapa Town, Nevada. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de agosto a las 02.49 UTC (19.49 del 21 de agosto en Carson City).
- Ubicación: 14 kilómetros al sur-suroeste de Huxley, Texas. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de agosto a las 02.02 UTC (21.02 del 21 de agosto en Austin).
- Ubicación: 298 kilómetros al oeste-suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 22 de agosto a las 00.18 UTC (16.18 del 21 de agosto en Juneau).
- Ubicación: 9 kilómetros al oeste de Huxley, Texas. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 21 de agosto a las 21.14 UTC (16.14 en Austin).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
Otras noticias de Terremoto
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. y California hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 21 de agosto
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. y California hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 20 de agosto
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 19 de agosto
- 1
El estado que se suma a la ofensiva “antimigrante” de Trump y anuncia sus planes para un centro de detención del ICE
- 2
Así funciona la nueva tecnología de la CBP para controlar pasajeros en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta
- 3
Renunció al sueño americano: es ecuatoriana, decidió irse de EE.UU. y pagó una fortuna en contenedores de mudanza
- 4
Asesinato de Gabriela Nicole Pratts: el caso que conmociona a Puerto Rico y las evidencias contra una madre y su hija