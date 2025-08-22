Último temblor en Texas y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 22 de agosto

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 22 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 22 de agosto

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas se detectaron un total de nueve sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a nueve kilómetros de la localidad de Huxley, Texas, con 3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Huxley, Texas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 2 kilómetros al noroeste de Tallaboa, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de agosto a las 10.26 UTC (06.26 en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 22 de agosto a las 10.26 UTC (06.26 en ). Ubicación: 165 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 22 de agosto a las 06.20 UTC (22.20 del 21 de agosto en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 22 de agosto a las 06.20 UTC (22.20 del 21 de agosto en ). Ubicación: 18 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de agosto a las 03.47 UTC (19.47 del 21 de agosto en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 22 de agosto a las 03.47 UTC (19.47 del 21 de agosto en ). Ubicación: 31 kilómetros al norte de Moapa Town, Nevada . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de agosto a las 02.49 UTC (19.49 del 21 de agosto en Carson City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de agosto a las 02.49 UTC (19.49 del 21 de agosto en ). Ubicación: 14 kilómetros al sur-suroeste de Huxley, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de agosto a las 02.02 UTC (21.02 del 21 de agosto en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 22 de agosto a las 02.02 UTC (21.02 del 21 de agosto en ). Ubicación: 298 kilómetros al oeste-suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 22 de agosto a las 00.18 UTC (16.18 del 21 de agosto en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 22 de agosto a las 00.18 UTC (16.18 del 21 de agosto en ). Ubicación: 9 kilómetros al oeste de Huxley, Texas. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 21 de agosto a las 21.14 UTC (16.14 en Austin).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.