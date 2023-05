Un caimán de 3,5 metros atacó a un hombre cerca de un bar en Florida y le tuvieron que amputar un brazo

escuchar

El domingo, un hombre de 23 años perdió el brazo luego de que un caimán lo atacó mientras estaba cerca de un bar en Florida, que se encuentra junto a un estanque en Port Charlotte. Un cliente de otro establecimiento lo escuchó gritar y salió a buscarlo. “Corrí y lo arrastré hasta la arena. Tenía miedo de acercarme al agua porque estaba oscuro”, dijo.

El sujeto fue atacado detrás de Banditos Bar, de acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Por su parte, los bomberos y el servicio de emergencias del condado de Charlotte recibieron una llamada sobre el ataque en torno a la 1.40 de la madrugada, según declaraciones del portavoz Tod Dunn al medio USA Today.

Tras ser atacado por un caimán, la víctima reaccionó con optimismo NBC2

En declaraciones para The Daily Sun, Manny Hidalgo, un cliente que estaba en otro bar, dijo que escuchó algo: “Gritaba y nadaba hacia la orilla”. Ante el riesgo, el sujeto corrió y lo arrastró hasta la arena. Cuando el personal llegó, atendió a la víctima, identificada como Jordan Rivera, que tenía una “gran amputación de la extremidad superior derecha por encima del codo”, y lo trasladó en helicóptero al Gulf Coast Hospital de Fort Myers.

Según Fox News, Rivera será sometido a otro procedimiento para eliminar las bacterias que dejó el caimán. A pesar de que perdió su brazo, expresó su gratitud: “No perdí la vida, perdí un brazo, no es el fin del mundo”, agregó para WBBH. “Terminé en el agua”, dijo. “Y eso es literalmente lo último que recuerdo”.

Finalmente, los funcionarios sacaron al reptil de 3,5 metros de la propiedad y lo sacrificaron. En esta época del año las apariciones son más frecuentes, dado que es la temporada de apareamiento. Por lo tanto, los machos comienzan a volverse territoriales y a aparecer fuera de su hábitat natural, por lo que la población debe tener cuidado.

El hombre fue rescatado, pero tuvieron que amputarle el brazo NBC2

Una aparición de caimán en Texas

Florida no es el único lugar donde los encuentros con caimanes son comunes, por eso cuando un vecino vio a una criatura en el sureste de Texas este fin de semana, sabía cuál era el protocolo. Cornealous Greigg Jr., residente en el barrio de Quail Valley Thunderbird de Missouri City, vio a uno de estos reptiles mientras conducía a su casa: “Era enorme. Nunca había visto uno tan grande de cerca”, afirmó en declaraciones consignadas por ABC 13.

En este caso, fue él quien sorprendió al caimán y llamó a la policía, que después envió a un trampero una hora después. “Tuve que asegurarle la boca con cinta. No paraba de tirar la cuerda y la toalla, chasqueaba las mandíbulas y sacudía la cola. No dejaba de dar vueltas en diferentes ángulos y no lográbamos subirlo lo suficiente como para meterlo en la caja de la camioneta. Un caimán como este podría arrancarme una pierna fácilmente. Es una bestia enorme”, declaró sobre el incidente Timothy DeRamus, del Departamento de Control de Caimanes del Estado de Texas, quien informó para Eyewitness News que lo llevarían al Gator Country Rescue Park.

LA NACION