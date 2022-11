Un cliente tuvo una extraña e insólita actitud y desconcertó a la vendedora: “Nunca vi algo así”

escuchar

Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que miles de personas cuenten sus experiencias más extrañas. Ya sea con la finalidad de entretener a otros o para recibir consejos de la comunidad virtual. Aunque hay que aceptar que en ocasiones hay historias bastante fuera de lo común. Por ejemplo la de Faith Thomas, una mujer que trabaja en servicio al cliente en Estados Unidos y contó una de sus más recientes anécdotas. Atendió a un hombre que tuvo una extraña actitud que desató burlas entre los usuarios de TikTok.

Faith es la propietaria de una tienda donde se vende daiquiri llamada Frozen Flamingo. En todo el tiempo que lleva a cargo de esa ocupación, nunca vio algo parecido a lo que contó en su cuenta de TikTok @that.flamingo.lady. Lo que ocurrió es que un comensal pagó sus productos con tarjeta, pero quería mantener el anonimato.

“Acabo de tener este cliente: me entregó su tarjeta y puso una cinta negra sobre su nombre. Así que lo miré por un segundo más de lo normal porque nunca había visto esto antes”, dijo la tiktoker. Y después continuó con los detalles: “Supongo que me vio y dijo: ‘Sí, ahora hago eso porque no quiero que la gente sepa mi nombre. Como las empresas, no necesitan saberlo”, relató la mujer.

El suceso con una tarjeta que vivió una vendedora estadounidense

En ese momento, la empresaria no supo cómo actuar, sobre todo porque su cliente no consideró una parte esencial del método de pago: “Yo estaba como, ‘sí, totalmente, muy bien por ti’. No sabía cómo decirle que los nombres se imprimen en los recibos. Así que todavía podría encontrarlo (y él no era consciente de eso)”, relató la tiktoker

Quería el anonimato, pero su nombre salió a la luz

El sujeto no quería que los empleados supieran cómo se llamaba. Sin embargo, al imprimir su recibo de compra, todos tuvieron acceso a su identidad. Además, no contempló que su actitud generaba el efecto contrario al que deseaba: “Nick, con quien estoy trabajando, señaló que hacer eso llama más la atención, así que automáticamente fui y miré su nombre para ver por qué lo mantenía en secreto. Entonces, si su objetivo es permanecer en el anonimato, no debería poner cinta adhesiva”, agregó la creadora de contenido.

Los usuarios que reprodujeron el clip de la empresaria estuvieron de acuerdo con ella en su totalidad, dado que consideraron que la actitud de su cliente había sido muy exagerada. Además, mencionaron un detalle que, de saberlo, el hombre se habría enojado aún más: “Trabajo en un banco, si alguien hiciera eso tendría que hacer más pasos para verificar (su identidad), porque eso me haría pensar que la tarjeta es robada”; “Solo debe pagar en efectivo. Si la parte de atrás no estuviera firmada, habrías pedido una identificación”.

El pago con tarjeta tenía un inconveniente para este cliente en EE.UU.

Reaccionan a la actitud del cliente

Los usuarios no solo ayudaron a dar más información sobre las repercusiones que tendría la acción del comensal. También se burlaron de él y contaron sus propias experiencias: “Le hubieras dicho ‘wow, eso es un pensamiento tan inteligente. De todos modos, aquí está tu recibo, que tengas un gran día, John’ para que se confundiera”.

Asimismo, a los espectadores les surgió una gran duda por saber cómo se llamaba: “Mira y ahora tenemos que saber... ¿era un nombre normal o uno muy difícil de decir?”, preguntó una mujer. A lo que Faith respondió: “Nombre promedio, perfectamente normal”.

