Un gigante de la comida rápida cerrará cientos de locales en Estados Unidos: ya es oficial

Wendy’s, la histórica empresa multinacional de comida rápida, planea cerrar cientos de sucursales en Estados Unidos en los próximos meses como parte de su plan de reestructuración. El anuncio se suma al cierre de 240 tiendas el año pasado.

Qué se sabe sobre el cierre de tiendas de Wendy’s en EE.UU.

La noticia fue confirmada por Ken Cook (director general interino de Wendy’s) durante una conferencia telefónica con inversores. Allí, informó que entre un 5% y 10% de los establecimientos en el país norteamericano se verían afectados, según consignó AP.

Entre el 5% y 10% de las sucursales de Wendy's en EE.UU. se verían afectadas por los cierres BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El directo señaló que estas tiendas contaban con un desempeño inferior al esperado. Por tanto, sus cierres ayudarán a mejorar la rentabilidad de los restaurantes restantes con la adición de tecnología o equipamiento.

“Si analizamos el sistema actual, vemos que algunos restaurantes no contribuyen a la imagen de la marca y perjudican el rendimiento financiero de los franquiciados. El objetivo es abordar y solucionar estos problemas”, sostuvo.

Las bajas ventas de Wendy’s

En los primeros nueve meses del año, sus ventas en tiendas estadounidenses disminuyeron un 4% en comparación con el mismo período en 2024. Sus ingresos cayeron un 2%, mientras que el beneficio neto se redujo un 6%.

La cadena presentó un plan estratégico a principios de octubre para revitalizar la marca y su crecimiento BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Para revertir la situación, la cadena anunció a principios de octubre el “Proyecto Fresh”, un plan estratégico para revitalizar el crecimiento de la marca y aumentar su valor para los accionistas. “La ejecución está en marcha y confiamos en que el proyecto posicionará a Wendy’s como líder de la industria”, detalló el Presidente del Consejo, Art Winkleblack, en un comunicado de la empresa.

“El Consejo sigue trabajando diligentemente en el proceso de selección del CEO. Colaboramos con una firma líder mundial en búsqueda de ejecutivos y evaluamos cuidadosamente a candidatos internos y externos para garantizar el liderazgo más sólido que guíe a la Compañía en su próxima fase de crecimiento”, agregó.

El plan se organiza bajo cuatro pilares claves que redefinirá la forma en que Wendy’s “opera, invierte y se relaciona con sus clientes” para crear valor a largo plazo:

Revitalización de la marca

Incluir una nueva estrategia de marketing para recordar a los clientes su “rica tradición de calidad, innovación y voz única”. Esto buscan llevarlo a cabo por medio con la compañía Creed UnCo y a través del estudio de los datos y necesidades del público.

La compañía busca conectar con la próxima generación de clientes en todos los puntos de contacto a través de una nueva estrategia de marketing Instagram/@wendys

Optimización del sistema

La empresa busca optimizar la mano de obra y las horas de operación en los diferentes turnos. Asimismo, prevén adoptar un enfoque basado en la rentabilidad para las inversiones de los franquiciados.

Excelencia operativa

Wendy’s quiere incrementar las inversiones para mejorar la experiencia del cliente en los restaurantes y optimizar la mano de obra en las sucursales.

Wendy's apunta a contar con más inversiones para optimizar la experiencia del cliente en los restaurantes Freepik

Asignación de capital

Se busca reducir el capital asignado al programa de construcción para 2026. Para ello, trabajarán con un asesor financiero independiente para optimizar su asignación de capital.