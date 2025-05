Un inversor en criptomonedas fue acusado de secuestrar y torturar a un hombre durante semanas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) - Un inversionista en criptomonedas fue detenido y acusado de secuestrar a un hombre y mantenerlo encerrado durante semanas en un departamento de lujo en Manhattan, donde las autoridades dicen que fue golpeado, electrocutado y persuadido de que su familia estaba en peligro si no entregaba su contraseña de Bitcoin.

John Woeltz, de 37 años, fue arrestado el viernes por la noche después de que la víctima escapara de la casa de ocho habitaciones y pidiera ayuda a un agente de tráfico en la calle, según los fiscales.

Woeltz fue procesado el sábado por cargos de secuestro, agresión, retención ilegal y posesión criminal de un arma de fuego, según muestran los registros judiciales. Se ordenó su detención sin derecho a fianza, confirmó el sábado un portavoz de la fiscalía del distrito de Manhattan.

Su abogado, Wayne Gosnell, dijo el sábado en un correo electrónico que no tenía comentarios.

Sexta Avenida, en Manhattan (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La víctima, de 28 años, llegó a la ciudad de Nueva York desde Italia a principios de mayo, dijo un funcionario a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado para hablar públicamente sobre la investigación en curso y lo hizo bajo condición de anonimato.

No está claro cómo o si los dos se conocían, pero la fiscalía del distrito dijo en un correo electrónico que el fiscal, Michael Mattson, le dijo a un juez el sábado que la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, fue secuestrada el 6 de mayo.

Mattson dijo que había otras personas involucrados en el plan para vaciar la billetera de Bitcoin de la víctima. Eso incluye a una persona descrita en los registros judiciales como un “hombre no aprehendido”.

La víctima dijo que fue atada de las muñecas y torturada durante semanas dentro del apartamento. Sus captores, según los fiscales, lo drogaron, usaron cables eléctricos para electrocutarlo, lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y, en un momento, lo llevaron a la parte superior de un tramo de escaleras, donde lo colgaron sobre un borde y amenazaron con matarlo si no compartía su contraseña de Bitcoin.

Creyendo que estaba a punto de que le disparasen, la víctima pudo escapar el viernes después de aceptar entregar su contraseña, que estaba almacenada en su computadora portátil en otra habitación. Cuando el sospechoso le dio la espalda, dijo Mattson, la víctima salió corriendo del apartamento.

La víctima fue llevada a un hospital y tratada por lesiones que, según Mattson, eran consistentes con sus descripciones de haber sido atado y agredido.

Un registro de la casa reveló una gran cantidad de pruebas, dijo Mattson, incluyendo cocaína, una sierra, malla de alambre, chalecos antibalas y gafas de visión nocturna, municiones y fotos instantáneas de la víctima con un arma apuntando a su cabeza.

El sábado se ordenó a Woeltz que entregara su pasaporte. La fiscalía dijeron que tiene los medios para huir, incluyendo un jet privado y un helicóptero. Debe regresar a la corte penal de Manhattan la próxima semana.

Agencia AP