Un mensaje del secretario de Energía desata confusión sobre escoltas a petroleros en plena guerra con Irán

WASHINGTON.– El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, protagonizó este martes un confuso episodio al publicar —y poco después borrar— un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que la Marina estadounidense había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz. La publicación sembró dudas sobre si el tránsito de buques por esa vía estratégica —interrumpido por el creciente conflicto con Irán— había comenzado a reanudarse.

Tras la eliminación del mensaje, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que ningún buque de Estados Unidos “se ha atrevido” a acercarse al estrecho de Ormuz.

Poco después, también la Casa Blanca contradijo la versión inicial. “Estados Unidos aún no ha escoltado a ningún petrolero ni buque a través del estrecho de Ormuz”, dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas.

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del comercio internacional del petróleo y el 25% de la producción de gas natural licuado (GNL)

En una publicación realizada este martes por la mañana, Wright afirmó que la Armada había escoltado un petrolero a través de ese crítico cuello de botella marítimo —por donde circula cerca del 20% del petróleo y del gas licuado del mundo— para “garantizar el flujo de petróleo hacia los mercados globales” durante las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

El mensaje provocó una rápida reacción en los mercados energéticos y aceleró la caída que ya venían registrando los precios del crudo. Hacia las 17.15 GMT, el barril de Brent del mar del Norte se desplomaba un 15,03%, hasta los 84,09 dólares, mientras que el West Texas Intermediate caía un 15,46%, hasta los 80,12 dólares.

Las cotizaciones ya habían comenzado a retroceder al inicio de la jornada, después de haber escalado vertiginosamente en los últimos días hasta alcanzar los 119 dólares por barril.

Sin embargo, el mensaje del secretario de Energía fue posteriormente eliminado de su cuenta y no se ofrecieron de inmediato más detalles ni aclaraciones.

Durante algunas horas, la publicación alimentó las especulaciones de que Estados Unidos había comenzado a escoltar buques comerciales a través del estrecho, una medida que marcaría un avance significativo en las operaciones de seguridad marítima mientras el conflicto entra en su segunda semana.

El tráfico por el estrecho de Ormuz se ha desacelerado drásticamente desde que los ataques con misiles y drones contra buques mercantes —sumados a la repentina retirada de la cobertura de seguros contra riesgos de guerra— provocaron un cierre casi total del tránsito comercial.

Datos de seguimiento de buques compilados por analistas de la industria muestran que el tráfico en el Golfo Pérsico prácticamente se ha estancado en los últimos días. Solo un puñado de embarcaciones vinculadas a Irán y algunos graneleros han transitado por la zona, mientras que la mayoría de los buques comerciales permanecen anclados o refugiados a ambos lados del estrecho.

Petrolero iraní

En ese contexto, este martes se informó que un superpetrolero que transportaba dos millones de barriles de petróleo iraní atravesó el estrecho de Ormuz el lunes, según datos de servicios de seguimiento marítimo publicados ese mismo día.

Estados Unidos planea un programa de seguros diseñado para brindar cobertura contra riesgos de guerra a los buques que operan en aguas del Golfo Edgar Frias - AP

El barco, llamado Cuma y con bandera de Guyana, figura en la lista de sanciones de Estados Unidos y tiene como destino China, de acuerdo con datos de Lloyd’s List Intelligence y Kpler.

Con este envío ya son seis los petroleros iraníes que han transitado por el estrecho desde el 28 de febrero. Los cinco anteriores transportaron al menos 11 millones de barriles de crudo hacia Asia durante ese período, según estimaciones basadas en datos de seguimiento de buques.

Además del petróleo, Irán también ha enviado gas y otros productos petrolíferos por esta vía marítima en los últimos días.

Crisis petrolera

Aun así, la creciente interferencia electrónica y las interrupciones generadas mediante sistemas de inteligencia artificial dificultan cada vez más evaluar con precisión los movimientos de los buques en tiempo real.

Autoridades de seguridad marítima señalan que las interferencias generalizadas en las señales GNSS y GPS en toda la región están afectando tanto los sistemas de navegación como los datos de seguimiento de las embarcaciones. A esto se suma que algunos buques desactivan deliberadamente sus transpondedores al atravesar zonas de alto riesgo.

La confusión generada por la publicación luego eliminada de Wright se produce mientras la administración Trump intenta implementar medidas para restablecer la confianza en el transporte marítimo en la región.

La semana pasada, Washington anunció un mecanismo de reaseguro marítimo por 20.000 millones de dólares, coordinado por la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo y el Departamento del Tesoro, destinado a cubrir riesgos de guerra para los buques que operen en aguas del Golfo, luego de que las reaseguradoras retiraran abruptamente su cobertura.

Según funcionarios estadounidenses, el programa —coordinado con el Comando Central de Estados Unidos— podría asegurar pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares para buques que transporten petróleo, gas natural licuado, gasolina, combustible para aviones y otros cargamentos a través de la región.

Trump ya había sugerido que la Marina estadounidense podría comenzar a escoltar petroleros a través del estrecho “lo antes posible” si las condiciones lo requieren, evocando las operaciones de convoy utilizadas durante la llamada Guerra de los Petroleros a fines de la década de 1980.

Por ahora, sin embargo, el estado de esas operaciones sigue siendo incierto, mientras las aseguradoras reevalúan los riesgos y persisten las amenazas de misiles y drones en la región.

