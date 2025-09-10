Un tribunal federal determinó la continuidad de Lisa Cook como gobernadora de la Fed.

Un tribunal federal determinó este martes que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, pueda permanecer en su cargo en el marco de los esfuerzos del presidente Donald Trump por despedirla. La integrante de la junta directiva está acusada de fraude hipotecario relacionado con dos propiedades que compró en 2021, antes de unirse a la Fed.

El fallo significa un golpe a los esfuerzos de la Casa Blanca por ejercer más control sobre la Fed, un órgano tradicionalmente independiente que está encargado de fijar las tasas de interés a corto plazo para alcanzar los objetivos que establece el Congreso de estabilizar los precios y maximizar los empleos.

Trump anunció su decisión de despedir a Cook el 25 de agosto debido a las acusaciones que planteó una persona designada por el mandatario. La gobernadora es señalada por el gobierno republicano de haber declarado dos propiedades como “residencias principales”, lo que podría haber resultado en pagos iniciales y tasas hipotecarias más bajas que si cualquiera de ellas hubiera sido designada como segunda vivienda o propiedad de inversión.

En tanto, los abogados de Cook sostuvieron que despedirla sería ilegal porque los presidentes únicamente pueden destituir a los gobernadores de la Fed “por causa”, lo que típicamente ha significado ineficiencia, negligencia o malversación mientras se desempeñan en el cargo. También afirmaron que su clienta tenía derecho a una audiencia y a la oportunidad de responder a los cargos antes de ser despedida, pero no se le proporcionó ninguna de las dos cosas. Su demanda rechazó los cargos, pero no proporcionó más detalles.

En este sentido, la Corte Suprema señaló que el presidente no puede despedir a funcionarios de la Fed por diferencias políticas, pero puede hacerlo “por causa”, mientras que Cook no fue acusada de ningún delito. De todos modos se trata de la primera vez que un mandatario intenta despedir a un gobernador de la Reserva Federal.

El caso podría convertirse en un punto de inflexión para la Reserva Federal, que tiene 112 años de antigüedad. Los economistas prefieren bancos centrales independientes porque les resulta más fácil tomar decisiones impopulares, como aumentar las tasas de interés para combatir la inflación, que a los funcionarios electos.

Muchos economistas temen que si la Fed cae bajo el control de la Casa Blanca, mantendrá su tasa de interés referencial más bajo de lo que justifican los fundamentos económicos para satisfacer las demandas de Trump de un endeudamiento más barato, lo que podría acelerar la inflación y aumentar las tasas de interés a largo plazo, como las de hipotecas y créditos automotrices. Los inversores podrían exigir un mayor rendimiento para poseer bonos para contrarrestar una mayor inflación en el futuro, elevando los costos de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos y toda la economía.

Si Trump lograra reemplazar a Cook, podría obtener una mayoría de 4-3 en la junta de gobierno de la Fed. Durante su primer mandato nombró a dos miembros de la junta y nominó a un asesor económico clave de la Casa Blanca, Stephen Miran, para reemplazar a Adriana Kugler, otra gobernadora que renunció inesperadamente el 1 de agosto. A su vez, dijo que sólo nombrará a la Fed a personas que estén a favor de tasas más bajas.

Cook es la primera mujer negra en servir como gobernadora. Ganó la beca Marshall y recibió títulos de la Universidad de Oxford y Spelman College, y antes de unirse a la junta dio clases en la Universidad Estatal de Michigan y en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.

