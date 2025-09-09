Revés para Donald Trump en la corte: por qué deberá pagar US$83,3 millones en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logró esquivar la pena en su caso civil por difamación a la escritora Jean Carroll. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó la multa establecida por el jurado que declaró responsable al mandatario. El jefe de Estado esperaba un guiño de parte de la justicia, pero ahora deberá pagar una sanción económica de 83,3 millones de dólares.

Juicio por difamación contra Donald Trump: el fallo millonario a favor de Jean Carroll

Carroll demandó a Trump en 2019 tras publicar un libro que relata cómo el presidente la había violado a mediados de la década de 1990. En 2023, un primer fallo fue en favor de la escritora, con una multa de cerca de US$5 millones en daños compensatorios por el abuso sexual y cargos de difamación.

La columnista E. Jean Carroll denunció al presidente por difamación en 2019 (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez) Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Este nuevo fallo del Segundo Circuito es mucho más duro para Trump, ya que el argumento presentado de inmunidad presidencial no prosperó. “Consideramos que ambos argumentos quedan excluidos de la doctrina del derecho del caso y rechazamos la impugnación de Trump por este motivo”, escribieron los jueces, según Court House News.

El jurado fue el encargado de otorgar los daños punitivos superiores a US$80 millones, decisión que luego fue confirmada por el Segundo Circuito. En el mismo documento, explicaron que “se instruyó al jurado para que considerara, entre otros factores, la cantidad ‘necesaria para disuadir al Sr. Trump de continuar con las difamaciones hacia la Sra. Carroll’”.

Caso Donald Trump vs. Jean Carroll: el proceso judicial más mediático en EE.UU.

E. Jean Carroll, periodista y columnista de la revista Elle, acusó a Donald Trump de haberla agredido sexualmente en la década de 1990, en un probador de la tienda Bergdorf Goodman en Nueva York. En 2019, el presidente negó las acusaciones y aseguró que “no era su tipo” de mujer y que era una estrategia para vender más libros.

Esto derivó en la demanda de Carroll a Trump por difamación, lo que llevó a dos juicios distintos. Este último fue el más contundente, debido a que el jurado, tras analizar todas las evidencias de difamación, como videos donde la llama “mentirosa” y “enferma”, junto con posteos en redes sociales y otras pruebas, concluyó que la sanción era justa.

El mandatario tendrá tiempo de apelar el fallo hasta noviembre (AP Foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

El último intento ejercido por el presidente fue argumentar que “debería gozar” de inmunidad porque actuó dentro del marco de la presidencia cuando realizó dichas declaraciones, intento que fue desestimado. Por último, el mandatario tiene hasta noviembre para solicitar a la Corte Suprema que escuche la apelación.

Defensa de Trump tras la sentencia: apelaciones y acusaciones de persecución política

La resolución de los jueces del Segundo Circuito fue contundente y generó un gran revuelo en todo el espectro político. El equipo legal de Trump asegura que se trata de una “cacería de brujas” y pidieron su cese inmediato, según CNN.

El libro que escribió la periodista tras lo sucedido @E.JeanCarroll

El portavoz del equipo legal insistió en que “Carroll basó sus falsas afirmaciones en actos oficiales del presidente, incluidas declaraciones de la Casa Blanca”. Por último, apuntó contra “los demócratas” por financiar “los bulos de Carroll, cuya defensa, según determinó la secretaria de Justicia, debe ser asumida por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés)”. Sin embargo, cabe destacar que, en 2023, el organismo federal tomó la decisión de bajarse de la defensa del republicano, según Business Insider.