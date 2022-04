Una medida en una escuela de Texas genera polémica en Estados Unidos: “Es horrible”

La madre de Dyree Williams, un joven de 17 años que gusta de llevar el pelo largo en forma de rastas, ha reclamado la actitud discriminatoria de East Bernard Independent School District, una secundaria pública de Texas que pretende obligarlo a cortarse el pelo como condición para ser inscrito en el ciclo escolar bajo el amparo de un manual del estudiante. Tanto el joven como la madre, Desiree Bullock, defienden su libertad para elegir cómo quiere verse y cómo se siente más cómodo.

Bullock y su familia llegaron a East Bernard, provenientes de Ohio en febrero, y fue en ese mes que buscó inscribirlo a la escuela, pero desde entonces no lo ha conseguido porque se niegan a acceder a una política escolar que consideran violatoria y, del otro lado, la escuela no quiere flexibilizarla. “Una vez que te cortas ese cabello, cortas tu línea con tus antepasados, cortas tu linaje, cortas todo y simplemente no es una opción...”, declara la madre para CNN, quien insiste en que no consideran las rastas como un símbolo al que deba temerse porque ellos las aman.

Dyree Williams quiere continuar con sus estudios, pero se niega a cortarse el pelo porque es parte de su identidad. @ByElliot - @ByElliot

El manual para los estudiantes de la secundaria East Bernard es demasiado específico en los lineamientos con respecto a los hombres: los puntos van desde la prohibición de ropa con agujeros, muy holgada, pegada al cuerpo o demasiado corta hasta lo que involucra esta disputa: “No está permitido llevar el pelo trenzado o torcido”, como se lee en la página 51 del mismo, además especifica que “el pelo de los estudiantes no puede llevarse por debajo de las cejas, ni por debajo de la parte superior de la oreja o por debajo del cuello de una camisa tradicional”, entre otros puntos que prohiben flequillos, mullets o nucas rasuradas.

Para Dyree Williams su pelo es más que solo la apariencia y, cuando su madre alegó ante la institución que su hijo tiene mechones, recibió un “bueno, tendrá que cortárselos”, por parte de las autoridades escolares. Bullock también solicitó una exención religiosa que no fue otorgada y se mantiene en la lucha ante lo que sienten como una forma de discriminación racial porque afecta especialmente a niños afroamericanos.

Dyree Williams y su madre Desiree Bullock protestan por una medida que consideran discriminatoria y le impide continuar con sus estudios. @ByElliot - @ByElliot

La preocupación de ambos está en las oportunidades escolares que el joven está perdiendo precisamente en su último año de secundaria, cuando sus habilidades en la pista de atletismo podrían ser descubiertas por algún reclutador universitario para obtener una beca que dé continuidad a sus estudios, como menciona en entrevista para CNN.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre que un niño o una niña afroamericana es forzada a cortarse el pelo para cumplir con los estándares marcados en una institución escolar; de esta forma cobra relevancia la Ley CROWN, aprobada el mes pasado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con la finalidad de terminar con la discriminación capilar en escuelas y trabajos. La ley ahora pasará al Senado después de que varios estados como Nueva York, Colorado, Washington, Virginia, Massachusetts y Maryland la han aprobado.

“El presidente cree que a ninguna persona se le debe negar la posibilidad de obtener un empleo, de tener éxito en la escuela o en el lugar de trabajo, de conseguir una vivienda o de ejercer sus derechos por la textura o el estilo del pelo”, publicó la Casa Blanca en un comunicado emitido en marzo.