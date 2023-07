“Universitarias y adineradas”: así es el ‘club de fans’ de Ron DeSantis

escuchar

Ron DeSantis trabaja para ganar simpatizantes que lo ayuden a impulsar su camino a la Casa Blanca. Sus políticas afiladas y con mandatos fuertes lo llevaron a acumular una gran lista de detractores. Sin embargo, también empoderaron a otro bando, que ve en sus medidas las respuestas a sus plegarias en diferentes ámbitos, como el manejo de la pandemia de Covid o la inmigración. El republicano sabe que estos grupos son el tipo de votantes que se consideran esenciales para los partidos, sobre todo entre los distritos o estados indecisos. La base de seguidoras que DeSantis acumuló en meses recientes incluye un perfil bastante definido: madres, con educación universitaria y adineradas.

Una de estas mujeres, identificada como Vanessa Steinkamp, maestra y madre de tres niños en edad escolar en Dallas, Texas, compartió para CNN su frustración ante las escuelas cerradas por la pandemia. Le preocupaba el efecto negativo en los niños, en particular en los estudiantes más vulnerables. Exigir la reapertura en diferentes foros le causó críticas, pero también se hizo amiga de otras madres que pensaban igual que ella.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fotografiado durante una conferencia de prensa en la que habló de la reapertura de las escuelas y el uso de tapabocas el 10 de agosto del 2021 en Surfside (Archivo)

Estas mujeres, señala CNN, construyeron una red informal de grupos de chat en varios de estados, incluso fuera del Estado del Sol. No parecen seguir una tendencia política definida, sino que transitan entre las visiones liberales y conservadoras. El punto que las unió fue la frustración por la respuesta del gobierno federal al Covid-19 sobre el cierre de las escuelas. Para ellas, cuando DeSantis presionó para la apertura en el verano boreal de 2020, se volvió una figura digna de su admiración.

En otra historia, Julie Hamill, una abogada de Los Ángeles, se incorporó después a los chats, también furiosa por las acciones del Departamento de Salud pública local. Su esposo no quería irse de California, así que ella se postuló para la junta escolar y ganó. “Somos como mujeres desesperadas, que habían intentado de todo lo que podíamos hacer con nuestro propio poder en nuestras comunidades y no llegábamos a ninguna parte”.

¿Buen o mal posicionamiento? Las políticas de DeSantis lo catapultaron

Las acciones de reapertura de DeSantis en Florida le dieron, además de fuertes críticas, una plataforma nacional. Su nombre empezó a tener un fuerte eco fuera de los límites de Florida y ese posicionamiento le permitió lanzar su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos. Luego, esas posturas radicales cobraron más sentido conforme se añadieron otras, como los derechos de los padres, todas defendidas con la creencia de que “la ideología woke debe morir”.

Jennifer Sey, una de las involucradas en el grupo de apoyo a ron DeSantis, era una alta ejecutiva del sector textil Jennifer Sey/thefp.com)

Aun así, no todas las mujeres del grupo están del todo conformes. Jennifer Sey, una ejecutiva a la que su compañía presionó para que dejara de tuitear sobre la reapertura de escuelas y parques infantiles, piensa que la campaña de DeSantis contra lo woke es un “poco” de distracción de las políticas que le llamaron la atención. Siente que la batalla del gobernador contra Disney era innecesaria. “Hay algo de verdad en lo que dice sobre que la ideología es corrosiva, conformista y autoritaria. Simplemente no creo que debas contrarrestar eso con más autoritarismo”, agregó al medio citado.

Todas ellas se desesperan sobre la idea de que la contienda para las elecciones se vuelva un Trump vs. Biden. Como ninguna de ellas vive en Florida, no han tenido la oportunidad de votar por DeSantis y todavía no saben si la pasión que sintieron en la era del Covid-19 se enfriará conforme avance la contienda electoral.

LA NACION