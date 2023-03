Usó una técnica para subir más cosas de las permitidas al avión y generó polémica: “Inaceptable”

escuchar

Algunas aerolíneas les permiten a los pasajeros llevar una valija de mano y también un artículo personal. Sin embargo, hay gente que quiere llevar más pertenencias a sus viajes y que no está dispuesta a pagar el costo de facturarlas. Un tiktoker expuso a una mujer que dio prueba de su ingenio al subir al avión. El testigo captó cómo llevaba varias mochilas encima de su valija de ruedas, pero escondiéndolas con una campera.

Se trata del usuario @bykylemark, quien decidió grabar desprevenida a la mujer para poder mostrarles a sus seguidores este truco de viaje. “Sé que tenía bolsas escondidas detrás de esa chaqueta, pero fue audaz y confiada y lo consiguió. Apoyo a cualquiera que estafe a las aerolíneas. Ella es como yo”, declaró el tiktoker en su polémica publicación.

En las imágenes se observa cómo, mientras estaba a punto de abordar, la persona frente a él llevaba un bolso pequeño y dos valijas de mano. Al parecer, la aerolínea con la que volarían les dejaba subir con dos carry on y un artículo personal. No obstante, la pasajera no quiso desaprovechar la oportunidad de tener un poco más de espacio para todas sus pertenencias.

Una viajera aplicó un truco para llevar más cosas en el avión

En ese sentido, una de sus valijas de ruedas estaba cubierta con una campera que escondía la verdad. Abajo, había colocado otras mochilas de menor tamaño. Si bien en el video no hubo más detalles de cómo logró pasar los filtros de seguridad, el tiktoker la llamó “su heroína”.

El video logró acumular 2,4 millones de reproducciones y la técnica sorprendió a los miembros de la comunidad virtual. No obstante, otros criticaron a la mujer por pasarse del equipaje permitido y describieron como “irresponsable” su decisión. “Son este tipo de personas las que también se niegan a dejar su artículo personal debajo del asiento”; “Es inaceptable”; “Si todos hicieran eso, el avión estaría completamente sobrecargado”; “¿Sabías que cuanto más pesado es el avión, más kerosene consume y que existen riesgos de seguridad?”, escribieron.

Trucos para evitar equipaje extra en un vuelo

La mujer expuesta por el tiktoker no ha sido la única que quiso evitar pagar algunos dólares por las valijas facturadas. El usuario @theonecal publicó recientemente un video en el que habló sobre la mochila “perfecta” para llevar en un avión. Se trata de un bolso deportivo, que se puede adquirir en cualquier tienda que venda este tipo de artículos.

Según dijo el creador de contenido, este objeto tiene las dimensiones exactas de un equipaje de mano, pero con la apariencia de un bolso. Su finalidad fue utilizarla como mochila, dado que algunas aerolíneas permiten a sus pasajeros llevar solo un artículo personal. Su idea podría ser particularmente útil en tiempos recientes, porque hay compañías que han comenzado a endurecer sus filtros y especificaciones.

Un viajero experto evidenció un truco para llevar más artículos en el bolso sin pagar extra

En las imágenes ser observa cómo el creador de contenido logra empacar todas sus pertenencias, desde zapatos y prendas de ropa, hasta gafas de sol, productos de aseo y una computadora portátil. “Pasaron por seguridad sin ningún problema en absoluto”, señaló en el clip.

LA NACION