Le pidieron sentarse al lado suyo en el avión y tomó coraje para dar una contundente respuesta

La comodidad en los vuelos largos es algo esencial para algunos turistas, quienes buscan que su trayecto no tenga complicaciones. Una mujer que viajaba sola en una fila de asientos tuvo esto en mente y no dejó que otro pasajero se sentara con ella en la ventanilla. De esta manera, aprovechó el espacio libre durante las siguientes 15 horas.

La joven compartió este momento a través de su cuenta de TikTok. En un video de tan solo seis segundos mostró la situación que vivió en su más reciente vuelo. “No hay nadie en mi fila y alguien me preguntó si podía tomar el asiento junto a la ventana. Me negué cortésmente porque no le debo nada a nadie y también merezco estar cómoda en mi viaje de 15 horas”, escribió.

Una joven rechazó cederle un asiento a una persona en un vuelo

En las imágenes apareció acostada sobre los lugares vacíos, mientras una manta roja cubría sus pies. Segundos antes de cortar el clip, se puso un antifaz para dormir plácidamente. Sus seguidores aplaudieron su decisión y señalaron que había hecho lo correcto al preocuparse más por su comodidad que por la de otras personas. “Esto es proteger tu paz”; “Nos encanta ver esto”, fueron algunos de los comentarios.

Cambiar asientos, algo recurrente en los vuelos

Los seguidores de la joven no solo le mostraron su apoyo, sino que también compartieron sus propias experiencias. “Recuerdo que tenía un asiento junto a la ventana y una señora intentó decirle a mi papá que si podía intercambiar sitios porque tenía asma. Señora, es un avión”; “Una mujer me preguntó si su hijo podía tener mi asiento junto a la ventana, le dijo que no y se enojó demasiado”; “Una señora tomó mi asiento, yo era demasiado tímida para pedirle que se moviera, así que le dije a la azafata que estaba todo lleno y me movieron a primera clase”, escribieron.

Dos posturas sobre el cambio de asientos

La mayoría de las aerolíneas tienen tarifas adicionales para quienes deseen elegir su asiento, es por eso que cambiarlos significa para algunas personas perder ese privilegio. En contraste con el caso que exhibió la tiktoker, también hay quienes insisten en que todos deberían acceder a hacer intercambio de lugares, pero si la respuesta es negativa toman actitudes agresivas.

Esto le ocurrió a un creador de contenido, identificado como Jay, quien le pidió a alguien cambiarle el asiento, pero como le dijo que no quiso golpearlo. En un video que publicó en su cuenta de TikTok contó su experiencia. Según explicó, cuando reservó los pasajes solo quedaban lugares separados, lo que le causaba conflicto debido a que viajaba con su esposa. Al momento de la compra, creyó que sería sencillo resolver la situación al charlar con el pasajero que correspondiera.

Según la experiencia de los seguidores de la tiktoker, es común que los pasajeros pidan intercambiar asientos en los vuelos Unplash

Sin embargo, su estrategia no resultó. “Quería abofetearlo, pero no lo hice porque estaba en un avión y tuve que contenerme”, señaló el hombre. En su video, los usuarios reprobaron su conducta y le explicaron que el extraño no tenía por qué cederle su asiento, ya que había pagado por él.

