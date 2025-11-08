En Utah: las mejores ofertas y descuentos por Veterans Day 2025

En Estados Unidos, el Día del Veterano es uno de los feriados federales del año y este 2025 se conmemora el martes 11 de noviembre con el objetivo de reconocer a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas del país. En Utah, habrá desfiles, eventos, ofertas y descuentos en honor a estos soldados.

Las ofertas y descuentos por el Día del Veterano en Utah

Las celebraciones de 11 de noviembre en El Estado de la Colmena consistirán en una agenda de actividades que iniciará desde el sábado 8 del presente mes, aunque dentro de lo más destacable se encuentran las ofertas en restaurantes y otras tiendas, que de acuerdo con KSL, son:

El 11 de noviembre se conmemora el Día del Veterano en EE.UU. (Pexels/Brett Sayles)

En comida, productos gratis, descuentos desde el 25% y platos de cortesía en Applebee’s, Cafe Rio, California Pizza Kitchen, Chili’s, Cracker Barrel, Denny’s, Dickey’s Barbecue Pit, Golden Corral, IHOP, In-N-Out Burger, Krispy Kreme, Little Caesars, Olive Garden, Red Robin, Starbucks y Texas Roadhouse.

En atracciones locales, descuentos y entradas gratis en el Museo de Historia Natural de Utah, Zoológico Hogle, Acuario Loveland Living Planet, y acceso sin costo a los parques nacionales, como Zion, Canyonlands, Arches, Bryce Canyon, entre otros.

En servicios y actividades locales, habrá cortes de pelo gratis, rifas y regalos, en Barbería Fellas, Great Clips y Sports Clips.

Calendario de actividades por el Día del Veterano en Utah

Las actividades por el Día de los Veteranos constan de ceremonias, desfiles y reuniones comunitarias en diferentes partes del estado, según el gobierno de Utah. Algunos de los eventos comunitarios gratuitos del martes 11 de noviembre son:

Programa del Hogar para Veteranos del Sur de Utah

Programa del Hogar para Veteranos George E. Wahlen de Ogden

Programa del Hogar para Veteranos Mervyn Sharp Bennion del Centro de Utah

Programa del Día de los Veteranos de la Residencia para Adultos Mayores Capitol Hill

Centro de Celebración Cultural de Utah, Cena del Día de los Veteranos

Caminata por la Paz del Día de los Veteranos en el Parque Municipal de Murray

Día de los Veteranos en Legacy House

Ceremonia del Día de los Veteranos del Davis Technical College

Ceremonia del Día de los Veteranos de la Legión Americana

Café con veteranos en Black Rifle Coffee - Layton

Concierto del Día de los Veteranos del Distrito Escolar de Granite

El Día de los Veteranos conmemora a hombres y mujeres que han servido a las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Pexels/Sharefaith)

Otros eventos para conmemorar el Día del Veterano en Utah, según KSL, son:

Celebration of Veterans 2025, en SCERA Center for the Arts, Orem

Non-Denominational Veterans Outdoor Devotional, en Barker Park, Ogden

Riverton Veterans Day Program, en Sandra Lloyd Performing Arts Center, Riverton

Layton Veterans Parade and Honors Ceremony, en Layton Commons Park, Layton

Draper City Veterans Day Ceremony, en Draper City Park, Draper

Washington City Veterans Day Celebration, en Veterans Park, Washington

BYU Wind Symphony for Heroes, en Brigham Young University, Provo

Todas estas actividades honran a hombres y mujeres que han servido a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, y suelen replicarse alrededor del país, no solo en este estado.

Por qué se celebra el Día del Veterano en EE.UU.

El Día del Veterano o Veterans Day se conmemora cada año en todo el país y surge luego de que el 11 de noviembre de 1919 se celebrara el primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, según el gobierno estadounidense.

El Día del Veterano en EE.UU. se conmemora con desfiles, ceremonias y homenajes (Pexels/Christina Petsos)

Fue el entonces presidente Woodrow Wilson quien decretó como Día del Armisticio, en honor a aquellos soldados que perdieron la vida durante el conflicto bélico. Varios años después, en 1938, fue declarado un feriado federal y en 1954 su nombre cambió a Día de los Veteranos, en honor a todos los que sirvieron a las Fuerzas Armadas.

Este día se conmemora con homenajes, desfiles y ceremonias solemnes, aunque una de las más importantes es la que tiene lugar en el cementerio de Arlington, donde se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido.