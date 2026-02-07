Más allá del esquí: por qué Salt Lake City es la ciudad “obligatoria” de EE.UU. para visitar en 2026

Si bien sus picos nevados y la legendaria “mejor nieve del mundo” son históricamente el mayor atractivo de Salt Lake City, en 2026 la capital de Utah dejó de ser solo una escala técnica hacia las montañas para convertirse en un destino con peso propio. Con una explosión de gastronomía de vanguardia, una vibrante escena artística y una infraestructura urbana renovada conviven en perfecta armonía con el imponente telón de fondo de las Wasatch Mountains.

Por qué Salt Lake City es la ciudad más sorprendente para visitar en 2026

La prestigiosa revista Travel + Leisure eligió Salt Lake City como uno de los destinos “obligatorios” de 2026. La ciudad no es solo una gran área natural, ya que es una metrópolis que fusiona el carácter indómito del Oeste con un centro urbano vanguardista y una oferta culinaria que destaca en toda la región.

Este lugar combina la tranquilidad de lo natural con la energía metropolitana y por eso es uno de los destinos más elegidos en 2026 (Instagram/@mmramz)

Entre los principales atractivos de este lugar destacan:

Senderos para caminar y práctica ciclismo

La ciudad cuenta con varios senderos como el Pico Ensign, el Monte Olimpo y el Cañón Bell, que llevan a miradores panorámicos, arroyos, zonas de flores silvestres y cascadas. Salt Lake City despliega una red de ciclovías, con rutas de hasta 65 kilómetros, por lo que se reconoce una como Comunidad Amigable con la Bicicleta, informó Trek Bikes.

El Aviario Tracy

El Aviario Tracy se fundó en 1938 y está dentro de un oasis de ocho acres (3.24 hectáreas). Ostenta el título de ser el aviario más antiguo de EE.UU., y es un refugio donde hay más de 400 aves de 135 especies, según Visit Salt Lake.

Gastronomía

La escena culinaria de Salt Lake City vive su mejor momento en 2026. Con una mezcla perfecta de restaurantes premiados y joyas ocultas en cada vecindario, la ciudad ofrece desde cocina experimental hasta los sabores más tradicionales, indicó Visit Salt Lake.

Entre los restaurantes más populares destacan Café Loki, Restaurante y salón Aker, Taquería Tandoori, HSL y Panadería de Eva.

Salt Lake City destaca por sus paisajes, escena artística, cultural y gastronomía de primer nivel (Instagram/@dannirivero7)

Museos

El Museo de Historia Natural de Utah es tanto una joya científica como una obra maestra visual. Su sede, el Centro Río Tinto, destaca por una arquitectura vanguardista que se integra perfectamente en el paisaje. En sus más de 163 mil pies cuadrados de exhibición (15 mil metros cuadrados), el museo invita a un viaje fascinante a través de miles de millones de años, destacan desde su página web oficial.

Por otro lado, el Museo de Bellas Artes de Utah (UMFA) se erige como el corazón artístico del estado, con una colección de más de 20 mil piezas que trazan un viaje desde lo antiguo hasta lo actual.

Jardín Red Butte

El Jardín Red Butte es un santuario donde la biodiversidad cobra vida a través de más de tres mil especies de árboles y plantas. Abarca ocho hectáreas de jardines (80 mil metros cuadrados) meticulosamente cuidados y ocho kilómetros de senderos que se adentran en su vasta área natural.

Compras

El City Creek Center es el destino definitivo en el corazón de Salt Lake City. Este centro comercial al aire libre combina un diseño arquitectónico con más de 100 marcas de prestigio, que incluye Tiffany & Co, Nordstrom y Michael Kors.

Para completar la travesía del shopping, a solo unos minutos se encuentra Tanger Outlets en Park City, el lugar donde el lujo se vuelve accesible gracias a sus increíbles descuentos de fábrica en firmas minoristas, según Visit The USA.

La ciudad ofrece un gran número de tienda para que lo visitantes disfruten de una experiencia enriquecedora (Instagram/@dannirivero7)

Vida Nocturna

Los bares y discotecas presentan un clima festivo e ideal para disfrutar con familia o amigos. Entre los lugares más recomendado por Travel + Leisure se encuentran: Beer Bar, Bar X, ¿Por qué Kiki?, Lake Effect y Water Witch.