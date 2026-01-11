Es mexicano y vivió 21 años en EE.UU. antes de ser deportado: ahora una jueza lo quiere de vuelta

Una jueza federal ordenó que el gobierno de Estados Unidos facilite el regreso de un migrante mexicano detenido el pasado 19 de diciembre en Orem, en Utah. Federico Reyes Vasquez fue deportado cuatro días después, pese a una orden judicial vigente que prohibía su expulsión del país norteamericano.

Jueza federal ordena el regreso de un mexicano deportado ilegalmente desde Utah

La jueza principal del distrito de Utah, Jill Parrish, resolvió que la administración federal debe garantizar el regreso a EE.UU. de Reyes Vasquez, mientras se tramita una demanda por detención indebida.

El gobierno debe facilitar el regreso del inmigrante a Estados Unidos Captura Univision

En su fallo, compartido por The Salt Lake Tribune, sostuvo que la expulsión constituyó una “violación directa” de una orden previa que prohibía removerlo del país norteamericano. Según la magistrada, los abogados del gobierno reconocieron ante el tribunal que la deportación fue ilegal.

¿Quién es Federico Reyes Vasquez y cómo ocurrió el arresto?

Reyes Vasquez, de 50 años, vivió en Estados Unidos durante 21 años y es padre de al menos tres hijos ciudadanos estadounidenses, informó su defensa.

El tribunal mantiene abiertas las dos demandas contra el gobierno federal Captura Univision

Los agentes federales detuvieron al ciudadano extranjero en Orem el 19 de diciembre. El 23 de ese mismo mes, lo deportaron a México, sin que existieran condenas penales en Utah, según Habeas Dockets, sitio especializado en el seguimiento de causas de detención migratoria.

La demanda contra ICE y la acusación de “desaparición”

El abogado Alec Bracken presentó una demanda para localizar a su defendido. Allí, cuestionó que fuera sometido a detención obligatoria, dado el tiempo que llevaba residiendo en EE.UU.

Luego, Reyes Vasquez y su hijo Esggar iniciaron una segunda demanda contra la oficina de Salt Lake City del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Ambos alegaron que la agencia desconectó una línea telefónica destinada a informar a las familias sobre el paradero de personas detenidas, lo que habría vulnerado derechos constitucionales protegidos por la Cuarta y la Quinta Enmienda.

En otra acción paralela al caso, la jueza federal senior Tena Campbell escribió que el inmigrante “efectivamente desapareció”. Además, ordenó que se informara a su familia sobre su ubicación.

Qué dijo el DHS sobre el caso de Reyes Vasquez

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, afirmó por correo electrónico que Reyes Vasquez tenía una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol y que había sido expulsado del país norteamericano en 2003, con un reingreso posterior.

El migrante seguía en México según la última información disponible ICE

Sin embargo, The Salt Lake Tribune informó que no pudo confirmar esa condena. En una búsqueda en registros judiciales estatales y federales, solo apareció una multa por exceso de velocidad en Lehi en 2001.

McLaughlin sostuvo que:“Bajo el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien viola la ley, enfrenta consecuencias”, y agregó que los “inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

¿Qué ordenó el tribunal para el regreso a EE.UU. de Reyes Vasquez?

La jueza Parrish instruyó al gobierno federal a proporcionar transporte hasta un puerto de entrada o a brindar apoyo económico para que Reyes Vasquez pueda regresar a EE.UU. El abogado del migrante señaló que la fiscalía trabaja en coordinación para concretar el traslado.

Las dos demandas contra el gobierno de Donald Trump continúan en trámite y el tribunal aún no resolvió si la detención fue ilegal. Según la información más reciente disponible sobre el caso, el extranjero todavía permanecía en México, mientras su defensa anticipó que también buscará regularizar su situación migratoria una vez que se concrete el eventual regreso a Estados Unidos.