No solo la deportación: la grave consecuencia de permanecer indocumentado en EE.UU.

De acuerdo con una ley de 1996 que fue aplicada nuevamente durante la administración Trump en 2018, los inmigrantes sin estatus legal que permanezcan en Estados Unidos no solo se enfrentan a la expulsión, sino también a sanciones económicas. Los indocumentados con órdenes de deportación pueden acumular multas civiles de hasta US$998 diarios. En las últimas semanas, algunos extranjeros recibieron notificaciones de que deben US$1,8 millones.

El gobierno federal impulsa el cobro de multas millonarias

Muchos casos tomaron notoriedad recientemente, cuando un equipo de abogados presentó un reclamo en un tribunal federal de Massachusetts, según Los Angeles Times .

La presentación está hecha a nombre de dos mujeres inmigrantes y tiene la intención de erigirse como una demanda colectiva.

Migrantes presentaron una demanda contra la multa de US$998 diarios que estableció Trump AP/Doug Mills

El reclamo es que 21.500 indocumentados que intentan regularizar sus casos fueron notificados de multas de miles y hasta millones de dólares. De acuerdo con el testimonio de Hasan Shafiqullah, uno de los abogados demandantes, a Telemundo, la mayoría de los extranjeros tienen sanciones de US$1,8 millones.

Mientras avanza el desarrollo del reclamo judicial, el mensaje de los expertos a los migrantes que puedan enfrentar multas es claro: deben asesorarse y responder lo antes posible. Para eso, existe un sitio web oficial que brinda información para orientar. Allí, se dan ejemplos de los documentos y una vía de contacto para recibir asesoramiento.

La ley por la que EE.UU. puede cobrar US$998 diarios a ciertos migrantes

El marco legal que habilita a esta medida del gobierno federal es la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) de 1996. La norma fue retomada por Trump y habilita el cobro de una multa diaria a extranjeros con orden de deportación.

La sanción económica es retroactiva y puede extenderse por un período de hasta cinco años, por lo que la suma final puede elevarse hasta montos millonarios.

Además del riesgo de deportación, migrantes enfrentan la acumulación de multas diarias Flickr/ICE - Flickr/ICE

Las cartas que notifican a los extranjeros provienen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Una vez que recibe el aviso, la persona tiene 30 días para presentar una apelación.

La nueva multa de US$5000 para migrantes indocumentados en EE.UU.

Además de la sanción diaria de US$998, también recientemente se incorporó una tarifa de aprehensión a indocumentados que sean detenidos entre puertos de entrada.

La normativa se aplica a todos los migrantes mayores de 14 años y tiene un monto inicial de US$5000, que luego se actualizará anualmente por inflación. Esta sanción está dispuesta en la sección 1815 del Título 8 del Código de EE.UU.

El Título 8 de Estados Unidos establece una cuota de aprehensión que comienza en US$5000 X @USBPChief

Junto con la cifra inicial y las disposiciones de quiénes recibirán esta multa, el apartado también establece que:

Independientemente de la actualización anual de la tarifa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS , por sus siglas en inglés) puede modificar la cifra por decreto cuando lo disponga.

La mitad de lo recaudado irá a las arcas del ICE, mientras que el 50% restante será destinado al fondo general del Tesoro.

Más allá de la acumulación de deuda, los abogados migratorios todavía no tienen claro qué ocurre en caso de no pagar la tarifa.

La medida tomó notoriedad a partir de un mensaje del jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, en su cuenta de X. "Este mensaje se aplica a todos los inmigrantes ilegales, independientemente de dónde ingresaron, cuánto tiempo hayan estado en EE.UU., su ubicación actual o cualquier procedimiento de inmigración en curso“, escribió.