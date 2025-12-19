No solo en Estados Unidos: millones de inmigrantes venezolanos ven lejano el regreso a su país

Hoy en día, los migrantes venezolanos en distintos países del continente, además de Estados Unidos, coinciden en que no tienen entre sus planes regresar a donde nacieron, ni siquiera en el largo plazo. Desde California, Florida e incluso en otros países como la Argentina, aseguran que ni siquiera un cambio en el régimen de Nicolás Maduro los motivaría para volver.

Por qué los migrantes venezolanos ven lejano el regreso a su país

“Mi familia está arraigada ya en este, mi nuevo país”, dijo Susana, una migrante venezolana en el Estado Dorado, en conversación con CNN. “Para regresar a Venezuela tendría que suceder algo muy grande. Un cambio no solo de gobierno, sino de mentalidad”, agregó Gustavo Páez, quien desde 2016 también se encuentra en territorio californiano.

Donald Trump anunció varias políticas que impactaron en los migrantes venezolanos en Estados Unidos (AP Foto/Jacquelyn Martin) - X (@radio_sucre700)

Incluso Joandre, quien no quiso revelar su identidad completa, aseguró que se encuentra mucho mejor en Buenos Aires, capital argentina. “Yo ya construí una nueva vida en este país, gracias a Dios y gracias a Argentina y los argentinos”, explicó.

También, hay casos en los que, a pesar de la distancia, no desaparece el sentimiento por su país. “Soy un enamorado de Venezuela a ultranza”, reconoció sin dar su nombre, después de haberse mudado a Miami, Florida.

Todos coinciden, principalmente, en que Venezuela necesita una “reconstrucción social” que llevaría años para volverse un destino elegido incluso por sus propios ciudadanos.

“Más que un cambio de régimen (hace falta), un cambio en la mentalidad del venezolano de a pie, que será uno de los grandes males dejados por esta etapa oscura de nuestra historia, la ideologización”, enfatizó Susana desde California.

Un caso muy representativo es el de Alejandro Méndez, venezolano que emigró hacia Colombia y, según contó a CNN, allí pudo desarrollarse como profesional del marketing digital, algo que en su país no había logrado. “Hoy no pienso en el regreso ni siquiera con un cambio en el mediano plazo”, aseveró.

Los migrantes venezolanos no encuentran motivaciones para volver a su país Cristian Hernandez� - AP�

No solo a EE.UU.: las impactantes cifras de venezolanos que emigran hacia otros países

La población venezolana representa un importante porcentaje de la migración en el país norteamericano: según el Censo hecho en 2024, aproximadamente 1,1 millones de personas de ese país viven en EE.UU. Sin embargo, la cifra a nivel general puede ser más impactante.

Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, señala un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, actualizado por última vez en mayo de 2025. El estudio se apoyó en datos de la plataforma de Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Y la mayoría de esas personas -es decir, 6,8 millones- que salieron, lo hicieron con destino en América Latina o el Caribe. “Dejamos todo en Venezuela. No tenemos un lugar donde vivir o dormir y no tenemos nada para comer”, dijo una venezolana que se marchó hacia Brasil.

Los venezolanos aseguran que su país necesita una importante "transformación social" FEDERICO PARRA� - AFP�

Al 30 de junio de 2025, según R4V, se registraron un total de 1,3 millones de solicitudes de asilo pendientes que fueron recibidas por las autoridades nacionales. Estas son las cifras aproximadas, país por país:

Estados Unidos : 620 mil solicitudes.

620 mil solicitudes. Perú: 530 mil solicitudes.

530 mil solicitudes. España: 112 mil solicitudes.

112 mil solicitudes. Brasil: 27 mil solicitudes.

27 mil solicitudes. Trinidad y Tobago: 20 mil solicitudes.

20 mil solicitudes. México: 15 mil solicitudes.

15 mil solicitudes. Chile: ocho mil solicitudes.

ocho mil solicitudes. Alemania: cinco mil solicitudes.

cinco mil solicitudes. Ecuador: dos mil solicitudes.

dos mil solicitudes. Paraguay: 800 solicitudes.

800 solicitudes. Argentina: 500 solicitudes.

Tienen miedo a ser deportados: la difícil situación que viven los venezolanos en EE.UU.

Hace varias semanas, cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos perdieron su protección ante la deportación, debido a que el gobierno le puso fin a su designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). CNN señaló que esto afectó tanto a los que entraron al programa en 2021 como a los que lo hicieron en 2023.

En total, entre ambas designaciones, esto significó que aproximadamente 600 mil venezolanos se quedaran sin TPS en EE.UU., lo que los dejó en riesgo de ser deportados.

Cientos de miles de venezolanos perdieron su TPS en EE.UU. Archivo

De todas formas, según especialistas que dialogaron con CNN, hay una opción para evitar la remoción. Si bien es poco probable, quienes cumplan con los requisitos de demostrar una persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política; podrían solicitar un nuevo asilo.

Sin embargo, las políticas se endurecieron por orden del presidente Donald Trump, y puede ser complicado que las autoridades acepten una de esas solicitudes.