Último momento en un bastión republicano: la decisión de Trump que cambia los escaños en un estado clave

La política estadounidense volvió a moverse con rapidez en uno de los territorios más firmemente alineados con el Partido Republicano. Una serie de decisiones tomadas en pocos días —entre ellas una nominación para el gabinete federal y un respaldo presidencial clave— reconfiguraron el tablero electoral en Oklahoma y dejaron prácticamente despejado el camino para un nuevo candidato al Senado.

El respaldo de Trump que cambió el tablero en Oklahoma

Según informó The New York Times, el presidente Donald Trump intervino directamente en la carrera por el Senado en Oklahoma al respaldar públicamente al representante Kevin Hern, una decisión que terminó por ordenar el panorama político dentro del Partido Republicano.

Trump definió a Hern como un "verdadero amigo de MAGA" @krhern

El apoyo llegó a través de una publicación en redes sociales realizada el viernes por la noche, en la que Trump elogió a Hern y lo definió como “un verdadero amigo de MAGA”, en referencia al movimiento político que se consolidó alrededor del eslogan “Make America Great Again”.

El resultado fue inmediato. Con el aval presidencial sobre la mesa, otros posibles aspirantes comenzaron a bajarse de la competencia, lo que dejó a Hern con el camino prácticamente despejado para convertirse en el sucesor del actual senador Markwayne Mullin.

La salida de Markwayne Mullin y el origen de la vacante en Oklahoma

La reorganización política en Oklahoma comenzó días antes del respaldo de Trump, cuando el mandatario anunció que planeaba designar al senador Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional.

La nominación se produjo para reemplazar a Kristi Noem, quien atravesaba un período complicado dentro del gabinete.

De concretarse la confirmación en el cargo, Mullin dejaría su banca en el Senado antes de que termine su mandato actual, previsto para finalizar a fines de este año.

El despeje del camino para Hern subraya la influencia determinante que mantiene la figura de Donald Trump sobre la estructura del partido en Oklahoma @krhern

Esa eventual salida generó una carrera contra reloj dentro del Partido Republicano para definir quién ocuparía el escaño en las elecciones correspondientes.

El calendario electoral del estado contribuyó a acelerar las decisiones políticas. El período oficial para inscribir candidaturas a cargos federales está programado entre el 1° y el 3 de abril, lo que obligó a los posibles candidatos a definir rápidamente si lanzarían o no sus campañas.

Las retiradas que allanaron el camino de Kevin Hern

Tras el respaldo de Trump a Hern, varias figuras importantes del Partido Republicano decidieron no competir por la banca.

Entre ellas, se destacó la representante Stephanie Bice, quien anunció en sus redes sociales que no participaría en la contienda y que en cambio buscaría un cuarto mandato en la Cámara de Representantes.

La decisión llamó la atención porque días antes la propia Bice había señalado que estaba considerando seriamente la posibilidad de presentarse.

Incluso había afirmado haber recibido “aliento desde todos los rincones” del estado para disputar el lugar en el Senado.

Otro dirigente que también descartó competir fue el gobernador del estado, Kevin Stitt.

Legislador desde 2018, Hern construyó su carrera política sobre un perfil de empresario y franquiciado de éxito @krhern

El mandatario, que este año no puede presentarse a un tercer mandato como gobernador, era considerado uno de los posibles candidatos con peso dentro del partido. Finalmente, confirmó que no buscaría la banca.

Quién es Kevin Hern, el candidato apoyado por Trump

Con el campo prácticamente despejado, Kevin Hern quedó como el principal candidato republicano para ocupar el escaño.

El legislador fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018 y desde entonces se consolidó como una figura alineada con el ala conservadora del partido.

Antes de su carrera política, Hern desarrolló una trayectoria empresarial como franquiciado de la cadena McDonald’s, experiencia que suele mencionar como parte de su perfil de empresario convertido en dirigente público.

Su cercanía con el movimiento MAGA y su relación con Trump se convirtieron en factores determinantes para su proyección dentro del partido, especialmente en un estado donde el expresidente conserva un enorme nivel de apoyo entre los votantes republicanos.