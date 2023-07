Viajó durante horas para ver a su novio, pero cuando llegó al aeropuerto se encontró con una decepción

escuchar

Una mujer mexicana se llevó la peor decepción cuando viajó por varias horas para visitar a su novio, quien vive en otra ciudad. Estaba decidida a darle una sorpresa, dado que tenían una relación a distancia. Sin embargo, en lugar de recibirla con flores, globos o al menos con un gran abrazo, él decidió dejarla sola en el aeropuerto. La joven terminó volviendo a su casa en plena madrugada y compartió su historia, que tuvo un final casi fatal.

La usuaria @sandyapril7 publicó un video en TikTok para exponer el destrato de su pareja. “Viajé a la Ciudad de México para visitar a mi novio. Me dejó esperando y nunca llegó”, fue la descripción que utilizó en el clip. Según contó, ella reside en Puebla, otra metrópoli mexicana que está por la misma región, por lo que solían visitarse con frecuencia.

En esa ocasión, a pesar de que ya tenían el viaje planeado desde hace días, el sujeto tomó una actitud extraña. “Ya se había hablado de eso toda la semana, hasta le avisé cuando ya iba para allá”, contó la tiktoker. Al llegar, tenía la esperanza de pasar unos días increíbles, pero su novio le dijo que no podía buscarla porque estaba ocupado.

Una joven mexicana contó cómo su novio la dejó sola en el aeropuerto

La joven muestra una captura de pantalla de la conversación. Una vez que le avisa que aterrizó, se observa que el hombre se niega a ir a verla: “Yo te dije que vine al cine, ya habíamos comprado los boletos. Ahora te aguantas. Si quieres por la media noche voy por ti porque ahorita veré la peli con mi amigo”.

La tiktoker quedó con el corazón roto y lo único que pudo hacer fue quedarse en el aeropuerto porque no conocía la ciudad. “Yo te quiero mucho, pero hay un límite, y créeme que esto que hiciste yo nunca te lo haría. Siempre te puse como prioridad en todo”, escribió. Lamentablemente, su novio nunca llegó. “Ya me iré para la casa, perdón, pero no tengo tiempo de ir”, le dijo. En consecuencia, la joven no tuvo otra opción que comprar un vuelo de vuelta a su casa y reprocharle su mala acción: “Esto no se hace, sabes que no conozco por aquí”.

Otros viajes por amor

Los aeropuertos son en muchas películas las locaciones perfectas para escenas de reencuentros románticos, pero también de despedidas. Quizás por eso las historias de este tipo alcanzan tanta viralidad en TikTok. Tal fue el caso también de un chico que viajó para conocer al amor de su vida, pero en pleno vuelo descubrió una triste realidad.

“Ya voy despegando para conocerte en persona, Vale. Por fin, toda la pandemia platicando”, le escribió Ángel Montoya, un joven mexicano, a quien vería por primera vez en su vida. Sin embargo, ella prefirió evitarle el mal trago en persona y fue contundente al sincerarse y decirle que en realidad ya tenía novio. Si bien le pidió disculpas, el hombre quedó con el corazón roto y su reacción alcanzó miles de reproducciones en las redes sociales.

