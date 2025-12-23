Videos, influencers y deportaciones: cómo funciona la estrategia mediática del ICE desde adentro, según The Washington Post

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió su segundo mandato, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se intensificaron, pero no fue lo único que cambió. Una investigación realizada por The Washington Post analizó cómo su oficina de asuntos públicos se transformó en una maquinaria mediática.

La maquinaria mediática del ICE desde adentro

De acuerdo con este análisis, el ICE pasó de ser una agencia de comunicación tradicional a una operación centrada en “inundar las redes” de contenido. Anteriormente, este equipo había funcionado como un centro de comunicaciones del gobierno de rutina.

Las comunicaciones internas revisadas por The Post exhibieron cómo se ha coordinado con la Casa Blanca para publicar constantemente contenido que muestra a los inmigrantes perseguidos, atrapados y detenidos.

El ICE comenzó a publicar contenido en el que muestra a los inmigrantes siendo perseguidos, atrapados y detenidos Archivo

Entre otras técnicas, el equipo también utilizó a sabiendas contenido musical con derechos de autor sin obtener los permisos para maximizar la visualización.

El primer secretario de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Trump, David Lapan, cuestionó los métodos que se emplearon este año. Según sus palabras, la estrategia actual es irreconocible en comparación con las operaciones más “profesionales” bajo presidentes anteriores.

Durante todo el 2025, el equipo utilizó el término de “Lo peor de lo peor” para aludir a los detenidos, incluso cuando las conversaciones internas revelan que muchos de ellos no tienen antecedentes penales.

En estos casos, los funcionarios buscaron otras formas de enmarcar los videos, como resaltar infracciones de tránsito o historiales de inmigración “atroces”. En ciertas publicaciones, incluso llegaron a editar imágenes para excluir a mujeres y ajustar el contenido a la narrativa deseada, según The Post.

Durante todo el 2025, el ICE utilizó en su maquinaria mediática el término de “Lo peor de lo peor” para aludir a los detenidos ICE.gov

Otra modificación clave para la estrategia de la administración Trump fue incluir al equipo de comunicaciones visuales de ICE en las operaciones. A menudo, el personal de esta división comenzó a grabar en el campo con más frecuencia.

Se esperaba que cualquier productor de vídeo que fuera testigo de una escena particularmente cinematográfica alertara a sus supervisores, para que la agencia y la Casa Blanca pudieran promocionarla en sus canales de redes sociales.

El primer éxito viral llegó en mayo. En aquel mes, un video que mostraba a agentes del ICE saltar de un SUV para enfrentar a hombres en la calle obtuvo casi cinco millones de visualizaciones. La estrategia, según The Post, dio frutos. La publicación suscitó una explosión de corazones y emojis de cara de choque en los chats internos.

Los influencers como parte de la maquinaria mediática del ICE en EE.UU.

Con el objetivo de aumentar las visualizaciones, los influencers de derecha con grandes seguidores fueron invitados regularmente a viajar junto con agentes de la ley y entrevistar a altos funcionarios.

En busca de más vídeos virales, el DHS contrató a nuevos miembros del personal de asuntos públicos con antecedentes atípicos y los autorizó a “salir y capturar contenido”, expresaba un mensaje de chat.

El DHS contrató a influencers para el equipo del ICE para que filmen las detenciones de inmigrantes Archivo

Parte del equipo fue conformado por una influencer del estilo de vida femenino de la administración Trump, un camarógrafo de bodas con sede en Los Ángeles y un actor nacido en Canadá. El DHS animó a los empleados a involucrarse íntimamente con los asuntos de la agencia.

Frecuencia extrema: los cambios que cuestiona el personal del ICE

Las protestas de junio en Los Ángeles llevaron a los altos funcionarios a exigir un ritmo mayor de publicaciones. En los chats, el equipo elaboró una estrategia sobre cómo extender su contenido. Según The Washington Post, a petición de la Casa Blanca, Emily Covington, directora adjunta de asuntos públicos, instruyó a su equipo para que destacara los arrestos.

Entonces, el ICE comenzó a publicar mensajes cada media hora, en los que mostraba imágenes de redadas y fotos de personas que supuestamente tenían antecedentes penales. La agencia tuiteó 38 veces durante 11 horas.

En el marco de las protestas en Los Ángeles, el ICE tuiteó 38 veces durante 11 horas como parte de su estrategia mediática Ethan Swope - (AP Foto/Ethan Swope)

Pasadas las protestas, el equipo de asuntos públicos continuó. Cuando se incrementaron los arrestos en juzgados, un funcionario de ICE instó al equipo a “¡Inundar toda la red social con las imágenes de los arrestos!”.

Esta estrategia llevó a varios funcionarios a quejarse de las horas adicionales y el trabajo excesivo. Otros expresaron su temor por su seguridad en el campo. Durante una reunión de todo el equipo a la que asistieron oficiales de asuntos públicos, un empleado dijo que había sido enviado con una camiseta a escenas en las que los agentes llevaban chalecos antibalas.

“Simplemente, se volvieron locos”, manifestó por su parte un productor del DHS recientemente apartado a The Post. “No había límite... Era como si alguien de Reddit se hiciera cargo”, agregó.

El impacto de la maquinaria mediática del ICE en Estados Unidos

Según el diario, desde que comenzaron los cambios, la Casa Blanca se ha beneficiado de esta relación simbiótica: el video más viral en su cuenta de TikTok, con más de 45 millones de visitas, incluía imágenes operativas del DHS y una foto de un detenido mientras lloraba. Posteriormente, fue borrado, aunque la administración Trump no explicó los motivos.

No obstante, la estrategia no habría tenido resultados notables en la opinión pública. Una encuesta de Gallup realizada en julio mostró que el 79% de los estadounidenses consideraba que la inmigración es algo bueno para el país. A su vez, un 62% desaprobaba el manejo del tema por parte de Trump.

A pesar de esto, las operaciones de los medios de comunicación en el DHS no evidenciaron signos de desaceleración. Dentro del equipo del ICE, de acuerdo con los chats, muchos estaban orgullosos de su trabajo, y comprometidos a largo plazo, cerró el medio citado.