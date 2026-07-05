Leyes firmadas que entraron en vigor en julio: buscan reducir costos y mejorar la educación en Virginia

Desde el 1° de julio entró en vigor un nuevo paquete de leyes en Virginia que apunta a aliviar el costo de vida de las familias, ampliar oportunidades laborales, reforzar el sistema educativo y fortalecer la seguridad pública. Las medidas fueron promulgadas por la gobernadora Abigail Spanberger.

Nuevas leyes en Virginia: vivienda, cuidado infantil y suscripciones para aliviar gastos familiares

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina de la gobernadora Abigail Spanberger, las nuevas normas forman parte de una estrategia centrada en cuatro ejes: reducir los costos para las familias, impulsar la economía estatal, invertir en las escuelas y reforzar la seguridad pública.

La ley firmada por Spanberger para reducir los costos de energía en Virginia

En ese marco, la mandataria destacó que su administración trabajó desde comienzos de año para construir “una Virginia más fuerte y más asequible”, con iniciativas destinadas a que las familias, los trabajadores y los pequeños negocios puedan desarrollarse en un contexto de incertidumbre económica.

“Los habitantes de Virginia merecen un gobierno que ofrezca resultados, y estoy orgullosa de las medidas que hemos tomado juntos para reducir costos, hacer nuestras comunidades más seguras y preparar a la próxima generación de virginianos para el éxito a largo plazo”, afirmó.

Spanberger también sostuvo que su agenda de vivienda asequible ya se convirtió completamente en ley y remarcó que muchas de las propuestas recibieron respaldo de ambos partidos.

Según expresó, entre las prioridades se encuentran la reducción de obstáculos para incrementar la oferta de viviendas, la expansión de oportunidades profesionales para los estudiantes y el fortalecimiento de la protección de los trabajadores frente al robo de salarios.

Abigail Spanberger celebró sus 100 días como gobernadora

La gobernadora además hizo referencia al nuevo presupuesto bienal del estado, que comenzó a regir este 1° de julio. Según afirmó, este plan financiero posiciona a Virginia como un referente nacional al establecer un impuesto sobre el consumo energético de los centros de datos, incrementar la inversión en educación pública y destinar cientos de millones de dólares a disminuir los costos vinculados al cuidado infantil, la vivienda y la atención médica.

Qué medidas de Abigail Spanberger buscan bajar el costo de vida en Virginia

Entre las normas orientadas a reducir costos y facilitar el acceso a distintos servicios figuran varias iniciativas relacionadas con la vivienda, el cuidado infantil, la infraestructura energética y los derechos de los consumidores:

HB820 , HB196 y SB490 : destinan US$20 millones para crear un programa piloto de viviendas de ingresos mixtos con el objetivo de ampliar la oferta habitacional. La iniciativa recibió apoyo bipartidista.

, y : destinan US$20 millones para crear un programa piloto de viviendas de ingresos mixtos con el objetivo de ampliar la oferta habitacional. La iniciativa recibió apoyo bipartidista. HB655 y SB346 : facilitan la construcción de viviendas prefabricadas para incrementar la disponibilidad de hogares accesibles.

y : facilitan la construcción de viviendas prefabricadas para incrementar la disponibilidad de hogares accesibles. HB1191 y SB377 : permiten que grandes consumidores de energía, incluidos los centros de datos, inviertan en nueva infraestructura energética sin trasladar mayores costos a los usuarios.

y : permiten que grandes consumidores de energía, incluidos los centros de datos, inviertan en nueva infraestructura energética sin trasladar mayores costos a los usuarios. HB18 y SB3 : incentivan a las empresas a invertir en servicios de cuidado infantil para sus empleados, con el objetivo de reducir el costo que enfrentan muchas familias.

y : incentivan a las empresas a invertir en servicios de cuidado infantil para sus empleados, con el objetivo de reducir el costo que enfrentan muchas familias. HB507 : exige que los nuevos permisos para centros de datos contemplen grupos electrógenos con límites de emisión equivalentes a Tier 4 o más estrictos.

: exige que los nuevos permisos para centros de datos contemplen grupos electrógenos con límites de emisión equivalentes a Tier 4 o más estrictos. HB153 y SB94 : obligan a que los nuevos proyectos de centros de datos evalúen previamente los niveles de ruido esperados antes de obtener la aprobación de las autoridades locales.

y : obligan a que los nuevos proyectos de centros de datos evalúen previamente los niveles de ruido esperados antes de obtener la aprobación de las autoridades locales. HB1022 y SB493: incorporan el sistema “click-to-cancel”, que permitirá cancelar determinadas suscripciones mediante un solo clic.

Empleo y formación laboral en Virginia: programas para estudiantes, docentes y trabajadores

Otro grupo importante de medidas está dirigido a fortalecer el mercado laboral y ampliar las oportunidades educativas para estudiantes y trabajadores.

Abigail Spanberger firma leyes sobre reforma laboral

Las normas aprobadas incluyen:

HB413 : crea un nuevo programa para que estudiantes de secundaria puedan capacitarse como asistentes de enfermería certificados, con el objetivo de fortalecer la fuerza laboral del sistema de salud.

: crea un nuevo programa para que estudiantes de secundaria puedan capacitarse como asistentes de enfermería certificados, con el objetivo de fortalecer la fuerza laboral del sistema de salud. HB275 y SB10 : amplían las posibilidades para que más alumnos de secundaria comiencen programas de aprendizaje en artes culinarias o tecnologías de la información.

y : amplían las posibilidades para que más alumnos de secundaria comiencen programas de aprendizaje en artes culinarias o tecnologías de la información. HB332 y SB203 : simplifican el ingreso de docentes de educación técnica y profesional a las aulas para cubrir necesidades del sistema educativo.

y : simplifican el ingreso de docentes de educación técnica y profesional a las aulas para cubrir necesidades del sistema educativo. HB238 : fortalece la protección de los trabajadores frente al robo de salarios, al tiempo que brinda mayor claridad normativa para los empleadores.

: fortalece la protección de los trabajadores frente al robo de salarios, al tiempo que brinda mayor claridad normativa para los empleadores. HB636 y SB215: prohíben que los empleadores soliciten el historial salarial de los postulantes durante los procesos de contratación, con el objetivo de favorecer una mayor transparencia y garantizar que las ofertas salariales respondan al puesto y no a remuneraciones anteriores.

Escuelas de Virginia: movilidad docente, infraestructura K-12 y notificaciones a padres

Las nuevas leyes también incorporan modificaciones destinadas a reforzar el sistema educativo estatal y mejorar la planificación de las escuelas.

El paquete de más de 20 leyes firmado por Abigail Spanberger en Virginia

Entre ellas se destacan:

HB253 : incorpora a Virginia al Interstate Teacher Mobility Compact, lo que facilitará la contratación de docentes provenientes de otros estados y contribuirá a cubrir vacantes.

: incorpora a Virginia al Interstate Teacher Mobility Compact, lo que facilitará la contratación de docentes provenientes de otros estados y contribuirá a cubrir vacantes. HB544 y SB498 : convierten en permanente la Comisión sobre Construcción y Modernización Escolar y establecen la elaboración de un plan de infraestructura con horizonte de diez años para las escuelas de educación inicial y secundaria.

y : convierten en permanente la Comisión sobre Construcción y Modernización Escolar y establecen la elaboración de un plan de infraestructura con horizonte de diez años para las escuelas de educación inicial y secundaria. SB817: obliga a los establecimientos educativos a informar a los padres sobre los plazos de inscripción en los cursos y el procedimiento para solicitar modificaciones en la selección de materias.

Seguridad pública en Virginia: armas, violencia doméstica y acoso cibernético desde julio

El paquete legislativo también incorpora medidas vinculadas con la seguridad pública y la protección de las familias. Las principales disposiciones son: