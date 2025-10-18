Elecciones en Virginia 2025: cuándo vence el plazo para registrarme para votar

Los residentes de Virginia acudirán a los centros de votación el próximo 4 de noviembre para elegir a su nuevo gobernador. Todos los electores interesados en emitir el sufragio están obligados a registrarse antes de la fecha límite: 11 días antes de las elecciones.

Elecciones 2025 en Virginia: cómo registrarse para votar

De acuerdo con el Departamento de Elecciones de Virginia, el plazo de inscripción vence 11 días antes de la fecha de votación. En esta ocasión, los ciudadanos podrán registrarse hasta el viernes 24 de octubre, inclusive.

Los ciudadanos podrán registrarse para votar hasta el 24 de octubre Paul Sancya� - AP�

Los residentes que cumplan con los requisitos y se encuentren habilitados, podrán participar en los comicios para gobernador, vicegobernador, fiscal general, los 100 escaños de la Cámara de Delegados y ciertos cargos locales.

Para inscribirse, existen dos formas posibles de hacerlo:

En línea : a través del sitio web oficial, es posible registrarse para votar. También se puede actualizar la inscripción, ya sea para hacer el cambio de nombre, dirección o de partido político.

: a través del sitio web oficial, es posible registrarse para votar. También se puede actualizar la inscripción, ya sea para hacer el cambio de nombre, dirección o de partido político. Por correo: completar el formulario estatal a mano y enviarlo por correo a la oficina electoral de su estado.

También podrán hacerlo a través del formulario nacional de inscripción de votantes, que aplica a todos los niveles de elecciones y estados que existen en Estados Unidos.

Opciones para emitir el voto anticipado en Virginia

Los residentes tienen la posibilidad de votar anticipadamente en Virginia. Comenzó el viernes 19 de septiembre y ofrece a los votantes seis semanas para participar en las elecciones generales de 2025. El período de emisión de sufragios en persona se prolonga hasta el sábado 1° de noviembre.

Los residentes de Virginia podrán votar anticipadamente si así lo desean Stephanie Scarbrough - AP

Los sitios para emitir votos antes del día de la elección varían según la localidad: algunas jurisdicciones cuentan con múltiples puntos con horarios diferentes, mientras que otras dependen de una sola oficina de registro.

Cualquier persona inscrita puede requerir la boleta en línea, por correo o en persona, sin necesidad de justificar el motivo. El plazo es hasta el 24 de octubre.

Las papeletas completadas pueden devolverse por correo, entregarse directamente en la oficina del registrador o colocarse en buzones designados durante el período previo a la elección o el día de los comicios.

Quiénes son las candidatas a la gobernación de Virginia

La carrera por la gobernación en Virginia está dominada por dos perfiles muy distintos. Por un lado, la representante federal Abigail D. Spanberger, que se postuló por el Partido Demócrata. Por el otro, la actual vicegobernadora Winsome Earle-Sears, quien buscará que el estado continúe en manos de republicanos.

Winsome Earle-Sears y Abigail Spanberger se enfrentan en las elecciones en Virginia Facebook/Winsome Earle-Sears-Instagram/abigailspanberger

Eaerle-Sear busca mantener el liderazgo que ahora está representado por Glenn Youngkin, quien no pudo ir en busca de la reelección porque el artículo 5 de la Constitución de Virginia impide mandatos consecutivos.

Fue infante de marina de Estados Unidos, donde sirvió tres años como electricista entre 1983 y 1986, según MCA Marines. Además, cuenta con una trayectoria que incluye roles como directora de un refugio para personas sin hogar y líder de un ministerio carcelario.

Por su parte, Abigail D. Spanberger desarrolló su trayectoria en la Cámara de Representantes. Apostó por dar el salto hacia la gobernación con un mensaje centrado en la unidad y la defensa de los servicios públicos, según indica Ballotpedia.