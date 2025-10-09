Elecciones en Virginia: a qué hora es el único debate entre Abigail Spanberger y Winsome Earle-Sears y cómo verlo en vivo

Las elecciones en Virginia están previstas para el 4 de noviembre, fecha en que los votantes eligen gobernador y otros cargos altos del estado. La excongresista demócrata Abigail D. Spanberger y la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears protagonizan su primer y único debate este jueves 9 de octubre, a las 19 (hora del Este) desde la Universidad Estatal de Norfolk.

Dónde ver el debate entre Spanberger y Earle-Sears para las elecciones en Virginia

Los votantes de Virginia elegirán gobernador, vicegobernador, fiscal general, Cámara de Delegados estatal y oficinas locales. Los comicios tendrán un carácter histórico, dado que, independientemente del resultado, será la primera vez que una mujer asuma el mando del estado.

Abigail Spanberger y Winsome Earle-Sears son las candidatas a gobernadora de Virginia en 2025 abigailspanberger.com/tcc.edu

El debate de este jueves es el primero y el único entre Spanberger y Earle-Sears previo a las elecciones en Virginia y tiene sede en el Centro de Artes Escénicas L. Douglas Wilder de la universidad.

El evento político está organizado por Norfolk State University, en colaboración con Nexstar Media Group, por lo que se transmite en vivo a través de todos los canales de televisión locales y plataformas digitales de la compañía. Entre ellas, se encuentran WRIC-TV y WFXR-TV.

Según advirtió la compañía, se espera que la transmisión alcance una audiencia de más de cuatro millones de espectadores.

Qué dicen las encuestas sobre las dos candidatas a gobernadora de Virginia

Las encuestas posicionan a Spanberger con diez puntos más de apoyo potencial en los comicios del 4 de noviembre frente a Earle-Sears. Dos informes recientes proporcionaron estos resultados, a cargo de Emerson College Polling/The Hill y el Wason Center de la Universidad Christopher Newport.

La demócrata se posiciona como favorita en las encuestas Instagram/abigailspanberger

La demócrata obtuvo un 52% del respaldo, mientras que la vicegobernadora republicana registró el 42%. En tanto, el 6% se mostró indeciso en la encuesta de septiembre pasado.

Asimismo, los votantes consultados expresaron sus principales preocupaciones sobre el estado de Virginia y los resultados arrojaron que los habitantes consideran prioridad las amenazas a la democracia y la inflación.

La republicana es la actual vicegobernadora del estado Facebook/Winsome Earle-Sears

Las fechas clave para las elecciones en Virginia en 2025

Los votantes de Virginia ejercen su derecho en las urnas el martes 4 de noviembre y los centros electorales permanecen abiertos desde las 6 (hora del Este) hasta las 19 hs.

En tanto, el registro de votantes está disponible hasta el 24 de octubre y la votación anticipada en persona, que comenzó el 19 de septiembre, permanece hasta el 1º de noviembre. Por otra parte, la solicitud de boletas por correo sigue vigente hasta el 24 de octubre a las 17 hs.

Además de la elección de gobernador del estado, los virginianos elegirán otros cargos altos: