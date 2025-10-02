Cómo es la boleta para votar en las elecciones de Virginia el 4 de noviembre de 2025

En noviembre de 2025, los votantes de Virginia acudirán nuevamente a las urnas para decidir quiénes ocuparán los cargos más altos del estado, además de elegir representantes en la Asamblea Legislativa y en oficinas locales. La elección general está fijada para el 4 de noviembre y tendrá la particularidad de que en la boleta se combinarán distintas categorías, lo que implicará que los ciudadanos deban prestar especial atención a cada casilla, que varía según el condado en donde se vote.

Qué se votará en Virginia en noviembre de 2025

La elección de 2025 no será una votación menor. En el estado se renovarán los tres cargos ejecutivos más importantes: gobernador, vicegobernador y fiscal general. A esto se sumarán las bancas de la Cámara de Delegados de Virginia, además de los puestos de gobierno local que varían en función de cada jurisdicción.

Así se ve una boleta del condado de Madison, Virginia madisonco.virginia.gov

Por ejemplo, en el condado de Madison, la boleta contiene opciones para gobernador, vicegobernador, fiscal general, miembros de la Cámara de Delegados por el distrito 62, además de dos cargos locales: el miembro de la Junta Escolar y el miembro de la Junta de Supervisores.

Cómo votar en Virginia: guía paso a paso para las elecciones 2025

Más allá del tipo de voto que se elija, todos los votantes deben llenar la papeleta de la misma manera:

Para votar por un candidato , se debe rellenar el casillero junto a su nombre.

, se debe junto a su nombre. Para votar sobre un tema , rellenar el casillero junto a las opciones “Sí” o “No” .

, rellenar el casillero junto a . Para incluir a un candidato calificado que aún no esté en la boleta, se debe rellenar el casillero “Write-in” y escribir el nombre de la persona en la línea.

calificado que aún no esté en la boleta, se debe y escribir el nombre de la persona en la línea. Si la persona desea cambiar un voto o cometió un error, debe solicitar a un trabajador electoral otra boleta.

Quiénes son los candidatos que aparecen en las boletas de las elecciones de Virginia

La conformación de la papeleta dependerá del condado en el que esté registrado cada votante, ya que a la elección estatal se suman los cargos locales y, en algunos casos, comicios especiales. Así, en una localidad puede haber más casillas que en otra, lo que hace que los electores deban revisar con cuidado la boleta que les corresponde.

Abigail Spanberger y Winsome Earle-Sears son las principales candidatas a gobernadora de Virginia en 2025 Canva

Entre los nombres confirmados que aparecerán en todas las boletas figuran la demócrata Abigail Spanberger y la republicana Winsome Earle-Sears como aspirantes a la gobernación. En la competencia por la vicegobernación aparecen Ghazala Hashmi, por el Partido Demócrata, y John Reid II, en representación de los republicanos. En tanto, para fiscal general, los votantes encontrarán en la boleta a Jay C. Jones por el Partido Demócrata y a Jason Miyares por el Partido Republicano.

Cómo será el proceso de votación en Virginia

El día de la elección, los centros de votación abrirán con reglas claras. La ley estatal exige que cada votante muestre una identificación válida o, en su defecto, firme una “Declaración de Confirmación de Identidad”.

Quienes lleguen sin una credencial aceptada tendrán dos alternativas: firmar esa declaración en el lugar o recibir una boleta provisional. En ese caso, el sufragio quedará pendiente hasta que el elector entregue una copia de su identificación a la junta electoral local, con plazo hasta el mediodía del viernes posterior a los comicios.

Este procedimiento también será válido para quienes decidan votar por adelantado en persona, ya sea en la oficina del registrador general de su condado o en los centros satélite habilitados. Los funcionarios electorales entregarán a cada persona instrucciones escritas sobre cómo completar el proceso en caso de utilizar un voto provisional.

De acuerdo con la División de Elecciones de Virginia, la boleta provisional solo se contará si se cumplen todos los requisitos en tiempo y forma, sin excepciones.

Ghazala Hashmi y John Reid II son los candidatos a vicegobernador Canva

Voto anticipado y por correo en Virginia: fechas y requisitos 2025

Además del voto en persona, la legislación permite el sufragio anticipado, que comenzó el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 1° de noviembre. Para esta modalidad no es necesario justificar el motivo: basta con acercarse al centro correspondiente, mostrar un documento aceptado o firmar la declaración de identidad y completar la boleta.

Quienes prefieran votar por correo deberán solicitar la papeleta antes del 24 de octubre. El estado ofrece la posibilidad de hacer el trámite en línea mediante el “Citizen Portal” o por correo postal, fax o correo electrónico. El voto por correspondencia deberá enviarse antes del día de la elección y será válido siempre que llegue a la oficina del registrador antes del mediodía del tercer día hábil posterior.

Existe además la opción de integrar la “lista permanente de voto ausente”. Quienes se inscriban allí recibirán automáticamente la boleta para todas los comicios futuros en la dirección que figure en su registro electoral, siempre que continúen habilitados para votar en Virginia.