Uscis alerta sobre las formas de pago obligatorias para los trámites: la medida entró en vigor en 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó a los solicitantes que actualmente solo acepta dos vías de pago para los trámites. A partir de una norma que impulsó hace algunos meses y que se volvió más estricta a fines de octubre, la entidad alienta el uso de dinero digital y prohíbe el pago de tarifas mediante cheques y giros postales, excepto en casos específicos.

El mensaje de la entidad llegó a través de una publicación en su cuenta oficial de X. “Estos cambios reducen el riesgo de fraude, pérdida de pagos y robo”, indica el mensaje.

Concretamente, el Uscis permite abonar las tarifas de trámites migratorios mediante dos vías:

Una transacción de débito vía el Sistema Automático de Compensación Bancaria (ACH , por sus siglas en inglés). Se realiza mediante el Formulario G-1650, Autorización para Transacciones ACH.

, por sus siglas en inglés). Se realiza mediante el Formulario G-1650, Autorización para Transacciones ACH. Pagos con tarjeta de crédito o débito. En este caso, se utiliza el Formulario G-1450, Autorización de Transacciones con Tarjeta de Crédito.

La entidad publicó oficialmente el cambio a fines de septiembre, mediante un comunicado en su sitio web. Con el título de “modernización del pago de tarifas con fondos electrónicos“, la entidad comunicó la modificación y la necesidad de eliminar el pago mediante cheques y giros postales.

La decisión se alinea con la Orden Ejecutiva 14.247, publicada en el Federal Register, que propuso justamente modernizar los pagos “desde y hacia cuentas bancarias” de Estados Unidos.

Inicialmente, el Uscis anunció un período de un mes en el que se aceptaban pagos con cheques y giros postales. Esa etapa expiró el 28 de octubre, por lo que actualmente solo se pueden utilizar los mencionados métodos de pago válidos, con algunas excepciones concretas.

Aclaraciones del Uscis sobre el sistema de débito ACH

En la información sobre el formulario, la entidad aclara ciertas cuestiones relacionadas con esta forma de pago para las solicitudes. En cuanto al funcionamiento, el Uscis explica que el formulario habilita el retiro del monto indicado de la cuenta del solicitante.

Esta opción no tiene ningún costo extra para quien la elige, pero sí cuenta con una limitación: la entidad solo puede tomar fondos de instituciones financieras de Estados Unidos.

Por ese motivo, un solicitante no puede utilizar una cuenta bancaria extranjera para utilizar el sistema.

Cuáles son las tarjetas de crédito y débito aceptadas para pagar al Uscis

En sus guías, la agencia estadounidense también se refiere al uso de tarjetas. Concretamente, acepta las que formen parte de las siguientes redes:

Visa

MasterCard

American Express

Discover

Al igual que en el caso del sistema ACH, usar este método no supone ningún costo extra para el solicitante.

El Uscis habilita el uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por instituciones financieras estadounidenses. Quien utiliza este método debe chequear que tenga los fondos suficientes, ya que un problema inicial en el pago puede derivar en el rechazo del trámite.

En esa misma línea, la entidad indica que en caso de presentar más de una solicitud, se debe realizar un pago separado por cada una.