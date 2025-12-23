Nuevas reglas para migrantes: la actualización del Uscis para las visas a deportistas
La agencia informó que esta actualización afecta a todos los principales equipos deportivos profesionales de EE.UU. y sus filiales de ligas menores
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció nuevos lineamientos para las visas otorgadas a deportistas. La agencia señala que la actualización tiene como objetivo restaurar la integridad del sistema con la toma de decisiones informadas sobre la elegibilidad de los extranjeros.
Uscis: nuevas reglas para los atletas profesionales
La agencia emitió una guía en su Manual de Políticas para abordar la adopción del sistema Foreign Labor Application Gateway (FLAG) por parte del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) y su impacto en ciertas peticiones de visa de inmigrante presentadas en nombre de atletas profesionales.
Esta guía entra en vigor inmediatamente y se aplica a las solicitudes pendientes o presentadas en la fecha de publicación (18 de diciembre de 2025) o después de esta.
Puntos destacados de la nueva política:
- Los cambios ofrecen una visión general del sistema FLAG del DOL y describe la nueva documentación de certificación laboral que debe presentarse con el Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros.
- Explica que las certificaciones laborales para atletas profesionales bajo el sistema FLAG ya no incluyen los requisitos mínimos del puesto.
- Aclara que Uscis puede emitir una solicitud de evidencia para obtener dichos requisitos si no están incluidos en la documentación de apoyo original.
Por qué el Uscis modificó el procesamiento de visas para atletas
A partir del 1° de junio de 2023, el DOL ha requerido que las solicitudes de certificación laboral permanente se presenten con el sistema FLAG. Este incluye una versión revisada del Formulario ETA-9089 (Solicitud de Certificación de Empleo Permanente), la cual ya no recopila información sobre los requisitos mínimos de la oportunidad de empleo.
En su lugar, los extranjeros proporcionan esa información al DOL mediante el Formulario ETA-9141, Solicitud de Determinación de Salario Prevaleciente.
Debido a que las regulaciones del DOL eximen a los deportistas del requisito de determinación del salario prevaleciente, sus aprobaciones de certificación laboral bajo el sistema FLAG no contienen los requisitos mínimos para el puesto.
Cómo afecta la actualización a los deportistas y sus visas
Uscis requiere esta información para adjudicar peticiones de inmigrante basadas en la certificación laboral, que generalmente se presentan bajo las categorías de visa EB-2 (extranjeros con habilidades excepcionales) o EB-3 (trabajadores especializados).
Para determinar si un atleta profesional califica en estas categorías, el organismo debe revisar los requisitos de la posición ofrecida.
Si el contrato del atleta profesional no contiene esta información y el peticionario no proporciona de otra manera los requisitos mínimos del trabajo con su Formulario I-140, Uscis puede solicitar evidencia adicional para determinar si la petición puede ser aprobada en la clasificación solicitada.
El Formulario I-140 se utiliza para solicitar que un trabajador extranjero se convierta en residente permanente legal en Estados Unidos, lo que significa que recibe la green card.
“Si bien recibimos menos de 100 certificaciones laborales presentadas en nombre de atletas profesionales cada año, esta actualización afecta a todos los principales equipos deportivos profesionales de Estados Unidos y sus filiales de ligas menores”, señaló la agencia en un comunicado.
