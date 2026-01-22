Actualización para sacar la visa de inmigrante en USA de guatemaltecos y colombianos: qué pasa si tenía una cita vigente

Luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender la emisión de visas de inmigrante para 75 países, muchos extranjeros, como guatemaltecos y colombianos, quedaron con dudas sobre su situación. En ese panorama, las autoridades federales de Estados Unidos aclararon que quienes tenían una cita pueden continuar con el proceso normalmente, aunque no recibirán el documento.

Visas suspendidas por EE.UU.: quiénes pueden seguir el trámite y qué ocurre

Las autoridades federales tomaron la decisión de suspender la emisión de visas de inmigrante para extranjeros de nacionalidades consideradas “con alto riesgo de uso de prestaciones públicas”.

El gobierno de Donald Trump anunció la suspensión de emisión de visas de inmigrante para 75 países AFP/Pexels

De acuerdo con una publicación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la medida está vigente desde el 21 de enero. A pesar de que la suspensión afectó a muchos extranjeros, los trámites de la documentación no se modifican.

El DOS aclara en su comunicado que los ciudadanos de los países que forman parte de la lista “pueden presentar solicitudes de visado y asistir a las entrevistas”. Además, la autoridad remarcó que continuará con la programación de citas.

Sin embargo, deben tener en cuenta que, mientras se mantenga la suspensión, EE.UU. no emitirá el documento. Por lo tanto, aunque el solicitante avance en las distintas instancias y cumpla con las condiciones, no obtendrá su visa hasta que el organismo no cambie los términos.

Aunque el trámite se puede hacer normalmente, EE.UU. no emitirá la visa mientras se mantenga la suspensión Freepik

La administración Trump sostiene que la medida se mantendrá mientras se lleva a cabo “una revisión completa de todas las políticas, normativas y directrices”. El objetivo oficial es garantizar que estos migrantes “no utilicen las prestaciones sociales” de EE.UU. “ni se conviertan en una carga pública”.

Por el momento, la iniciativa aplica para solicitudes nuevas y en trámite, pero no implicó la revocación de ninguna visa que no haya sido emitida.

La única excepción a la suspensión de visas de inmigrante en EE.UU.

Según indica el DOS, los solicitantes que sean oriundos de algún país de la lista tienen un camino para ser exceptuados de la medida. Para conseguirlo, deben tener doble nacionalidad.

Si su segundo país corresponde a una nación que no se encuentra en la lista de suspensión, pueden hacer la solicitud con ese pasaporte y realizar el trámite normalmente.

Personas con doble nacionalidad pueden recibir la visa de inmigrante si tienen un pasaporte de un país que no está en la lista de suspensión Freepik

La lista de los 75 países a los que EE.UU. suspendió la emisión de visas

El DOS detalló el listado completo de naciones cuyos ciudadanos no podrán recibir visas de inmigrantes por tiempo indefinido:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Extranjeros ciudadano de países de la lista no obtendrán visas de inmigrante de EE.UU. mientras dure la suspensión Freepick

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia del Norte

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

La suspensión no aplica a las visas de turista

En su comunicado, el DOS recordó que la suspensión para países de la lista solamente aplica a las visas de inmigrante.

Por lo tanto, quienes quieran tramitar la documentación para una visita temporal de turismo pueden hacerlo con normalidad.