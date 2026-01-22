Actualización para sacar la visa de inmigrante en USA de guatemaltecos y colombianos: qué pasa si tenía una cita vigente
El Departamento de Estado aclaró cuáles son las condiciones para quienes ya habían iniciado su trámite antes de la suspensión
- 3 minutos de lectura'
Luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender la emisión de visas de inmigrante para 75 países, muchos extranjeros, como guatemaltecos y colombianos, quedaron con dudas sobre su situación. En ese panorama, las autoridades federales de Estados Unidos aclararon que quienes tenían una cita pueden continuar con el proceso normalmente, aunque no recibirán el documento.
Visas suspendidas por EE.UU.: quiénes pueden seguir el trámite y qué ocurre
Las autoridades federales tomaron la decisión de suspender la emisión de visas de inmigrante para extranjeros de nacionalidades consideradas “con alto riesgo de uso de prestaciones públicas”.
De acuerdo con una publicación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la medida está vigente desde el 21 de enero. A pesar de que la suspensión afectó a muchos extranjeros, los trámites de la documentación no se modifican.
El DOS aclara en su comunicado que los ciudadanos de los países que forman parte de la lista “pueden presentar solicitudes de visado y asistir a las entrevistas”. Además, la autoridad remarcó que continuará con la programación de citas.
Sin embargo, deben tener en cuenta que, mientras se mantenga la suspensión, EE.UU. no emitirá el documento. Por lo tanto, aunque el solicitante avance en las distintas instancias y cumpla con las condiciones, no obtendrá su visa hasta que el organismo no cambie los términos.
La administración Trump sostiene que la medida se mantendrá mientras se lleva a cabo “una revisión completa de todas las políticas, normativas y directrices”. El objetivo oficial es garantizar que estos migrantes “no utilicen las prestaciones sociales” de EE.UU. “ni se conviertan en una carga pública”.
Por el momento, la iniciativa aplica para solicitudes nuevas y en trámite, pero no implicó la revocación de ninguna visa que no haya sido emitida.
La única excepción a la suspensión de visas de inmigrante en EE.UU.
Según indica el DOS, los solicitantes que sean oriundos de algún país de la lista tienen un camino para ser exceptuados de la medida. Para conseguirlo, deben tener doble nacionalidad.
Si su segundo país corresponde a una nación que no se encuentra en la lista de suspensión, pueden hacer la solicitud con ese pasaporte y realizar el trámite normalmente.
La lista de los 75 países a los que EE.UU. suspendió la emisión de visas
El DOS detalló el listado completo de naciones cuyos ciudadanos no podrán recibir visas de inmigrantes por tiempo indefinido:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
La suspensión no aplica a las visas de turista
En su comunicado, el DOS recordó que la suspensión para países de la lista solamente aplica a las visas de inmigrante.
Por lo tanto, quienes quieran tramitar la documentación para una visita temporal de turismo pueden hacerlo con normalidad.
