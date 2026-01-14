La lista completa de países latinos a los que EE.UU. les frena la emisión de la visa americana

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció que suspenderá la emisión de la visa americana a 75 países. Entre ellos, se incluyen ocho naciones pertenecientes a Latinoamérica. La decisión sigue a la reciente revocación de más de 100 mil visas y se basa en la cláusula de “carga pública” de la ley de inmigración vigente en Estados Unidos.

La lista de países latinos a los que EE.UU. les suspenderá la emisión de la visa americana

La reciente medida dispuesta por el DOS fue confirmada mediante un memorando al que tuvo acceso Fox News. En el documento, las autoridades ordenaron a funcionarios consulares rechazar solicitudes de visas según la ley vigente mientras reevalúan los procedimientos de selección y verificación.

La suspensión de la emisión de la visa americana afectará a países latinos como Brasil, Belice y Cuba Archivo

Dentro de las naciones afectadas figuran muchas pertenecientes al Caribe y a Sudamérica. De acuerdo con la información del memorando, los países latinos incluidos en la lista de suspensión de la emisión de la visa americana son:

Belice

Brasil

Colombia

Cuba

Guatemala

Haití

Nicaragua

Uruguay

Además, también afecta a países del Caribe anglófono que no son considerados latinoamericanos, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

La lista completa incluye a naciones como Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Rusia, Irán e Irak, entre otras.

La suspensión comenzará el 21 de enero y se extenderá por tiempo indeterminado hasta que las autoridades realicen una reevaluación del procesamiento de visas.

Mientras esté vigente la política del DOS en EE.UU., la inmigración procedente de los 75 países incluidos en la lista se detendrá AFP/Pexels

El portavoz del DOS, Tommy Piggott, expresó que la inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el departamento revisa los procedimientos migratorios. Esto se hará para "evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos“.

Las autoridades estadounidenses también adelantaron que las excepciones a la suspensión serán “muy limitadas” y solo se permitirán después de que el solicitante haya superado las consideraciones de carga pública.

Las políticas de la administración Trump sobre la visa americana y la “carga pública”

El documento citado por Fox News menciona que la decisión se tomó con base en la definición de “carga pública”. El gobierno señaló que los solicitantes afectados probablemente buscarían obtener beneficios sociales en EE.UU. en el futuro.

La nueva medida forma parte de la guía emitida por el gobierno de Trump en noviembre de 2025 que exigió a los funcionarios consulares aplicar nuevas normas de control con base en la disposición de “carga pública” de la ley de inmigración.

Los funcionarios consulares de EE.UU. harán énfasis en la definición de "carga pública" para otorgar o no la visa americana a los solicitantes Shutterstock

De este modo, la administración instruyó a los funcionarios rechazar las visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos.

En el comunicado, Piggott remarcó que el DOS considerará no elegibles a los individuos que “explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”.

Avanza el DOS contra las visas de migrantes: la nueva tasa de US$15.000

Previamente, el DOS había comunicado en su sitio web oficial el 8 de enero que algunos solicitantes de visa B1/B2 deberán pagar a partir de enero una suma elevada de dinero para obtener el documento.

La medida establece el pago de una fianza reembolsable de entre 5000 y 15.000 dólares, en el marco de un programa piloto que busca reducir las estadías irregulares y reforzar los controles migratorios.

Algunos solicitantes de visa B1/B2, entre los que se incluye a migrantes de Venezuela y Cuba, deberán pagar entre US$5000 y US$15000 para obtener el documento Unsplash

Según el comunicado, cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1/B2, debe depositar una fianza.

El monto, que puede ser de US$5000, US$10.000 o US$15.000, se determina durante la entrevista para el permiso migratorio. En América, la medida incluye a Venezuela y Cuba, mientras que la lista completa abarca otras naciones como Cabo Verde, Costa de Marfil, Argelia y Antigua y Barbuda, entre otras.