La nueva tarifa de inmigración que impacta en quienes tramiten parole: lo que debes saber

En octubre 2025 entró en vigor una nueva tarifa para los solicitantes de parole, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y establecida en el Proyecto de Ley de Reconciliación HR 1. La disposición requiere de un pago de 1000 dólares.

Nueva tarifa para el parole: cómo funciona

La agencia publicó un aviso en el Registro Federal para hacer oficial la implementación de la nueva tarifa para el año fiscal 2025, mismo que está sujeto a ajustes anuales por inflación. Se aplicará a cualquier extranjero que tenga una solicitud de permiso presentada o pendiente antes de la fecha de vigencia, del 16 de octubre de 2025.

Los solicitantes del parole deberán abonar una tarifa impuesta por la One Big Beautiful Bill Act Freepik

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) también dio a conocer el nuevo pago en un comunicado, en el que señala que cobrará la tarifa si el solicitante se encuentra físicamente en Estados Unidos y se le otorga el parole o un nuevo período (conocido como re-parole).

“Si determinamos que podemos aprobar su solicitud de permiso o re-parole y que esta requiere el pago de la tarifa de permiso de viaje de inmigración, le notificaremos que debe pagar esta tarifa antes de que podamos aprobar su solicitud”, precisa la agencia.

La notificación incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite. El organismo advierte que no se otorgará el permiso a menos que se pague la tarifa según las instrucciones y dentro del plazo especificado.

“El pago de la tasa se realiza al momento de la efectividad del permiso de permanencia temporal, independientemente de cuándo se presentó la solicitud o petición subyacente”, advierte el Registro Federal.

Pago de parole en EE.UU.: lo que se debe saber

Asimismo, se informa en el Registro Federal que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también serán agencias encargadas de cobrar la tarifa.

La tarifa se abonará luego de que el trámite sea aprobado Freepik

La CBP pedirá el pago a los extranjeros que solicitan admisión a Estados Unidos si se presentan para inspección en un puerto de entrada. Mientras que el ICE lo hará cuando conceda el parole a aquellos bajo su responsabilidad que se encuentren físicamente presentes en el país norteamericano.

Las excepciones al pago de US$1000 por parole

La HR 1 establece diez excepciones a la tarifa de US$1000 siempre que el extranjero demuestre el caso y a consideración del secretario de Seguridad Nacional:

Emergencia médica y falta de tratamiento: el solicitante tiene una emergencia médica y no puede obtener el tratamiento necesario en el país que reside; o la emergencia médica es potencialmente mortal y no hay tiempo suficiente para que sea admitido en Estados Unidos a través del proceso normal de visa.

el solicitante tiene una emergencia médica y no puede obtener el tratamiento necesario en el país que reside; o la emergencia médica es potencialmente mortal y no hay tiempo suficiente para que sea admitido en Estados Unidos a través del proceso normal de visa. Padre/tutor de menor con emergencia médica: aplica cuando el padre o tutor necesita acompañar a un menor con una emergencia médica que requiere atención urgente en Estados Unidos.

aplica cuando el padre o tutor necesita acompañar a un menor con una emergencia médica que requiere atención urgente en Estados Unidos. Donación de órganos o tejidos: permite la entrada a un extranjero que deba donar un órgano o tejido para un trasplante urgente, sin tiempo para tramitar una visa normal.

permite la entrada a un extranjero que deba donar un órgano o tejido para un trasplante urgente, sin tiempo para tramitar una visa normal. Muerte inminente de familiar: se concede el ingreso para permitir al solicitante ver a un familiar cercano antes de su fallecimiento inminente, cuando el tiempo impide obtener una visa regular.

se concede el ingreso para permitir al solicitante ver a un familiar cercano antes de su fallecimiento inminente, cuando el tiempo impide obtener una visa regular. Asistencia a funeral: excepción que se autoriza a quien desea asistir al funeral de un familiar cercano y no podría llegar a tiempo mediante el proceso de visa común.

La CBP y el ICE también serán agencias encargadas de cobrar la tarifa CBP