Las reglas del Uscis para obtener la green card por matrimonio en EE.UU. y el riesgo de perder el estatus en 2026
La dependencia advierte que, en caso de no cumplir con las nuevas normas, pueden perder su estatus migratorio
Casarse con un ciudadano estadounidense ya no es suficiente para que una persona extranjera obtenga la green card. De cara a 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) endureció los criterios para conservar y obtener la residencia permanente por matrimonio, con un mayor escrutinio sobre la autenticidad de las relaciones.
Cuáles son las nuevas reglas para obtener la green card por matrimonio en 2026
De acuerdo con abogados de inmigración consultados por Newsweek, las solicitudes de residencia permanente enfrentan hoy un análisis más riguroso, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, cuya administración ha puesto especial énfasis en detectar matrimonios fraudulentos.
El abogado migratorio Kevin J. Stewart explicó que la cohabitación siempre ha sido uno de los factores más importantes para demostrar que un matrimonio es legítimo.
“El Uscis considera la convivencia como prueba principal de un matrimonio válido, y examina con mayor detenimiento a las parejas que viven separadas”, señaló.
Aunque existen excepciones —como trabajo, estudios u obligaciones familiares—, en esos casos las parejas deben presentar evidencia adicional sólida que justifique por qué no viven juntas.
Por su parte, Brad Bernstein, abogado de inmigración del despacho Spar & Bernstein, coincidió en que el matrimonio por sí solo no garantiza la obtención de la green card. Vivir juntos y demostrar una vida en común es clave para que el trámite sea aprobado.
Durante el proceso, el Uscis puede solicitar pruebas como:
- Cuentas bancarias conjuntas
- Contratos de arrendamiento o hipotecas compartidas
- Fotografías de la pareja
- Declaraciones juradas de amigos y familiares
- Documentos que acrediten convivencia y unión real
Otras alertas que pueden poner en riesgo la green card por matrimonio
Algunas señales de alerta para Uscis que pueden poner en riesgo la residencia permanente por matrimonio incluyen, además de no vivir en pareja, aspectos como una gran diferencia de edad entre los cónyuges.
- Barreras lingüísticas, que no hablen el mismo idioma
- Marcada diferencia de edad entre los cónyuges
- Diferencias culturales significativas
- No vivir juntos
- No tener la intención de casarse o de formalizar la unión
- No querer formar una familia o tener hijos
De igual manera, cualquier intento de matrimonio o unión que se realice durante un proceso de deportación, será objeto de riguroso escrutinio, ya que levanta muchas sospechas ante el departamento.
Cada año, la lotería de green card otorga hasta 55.000 visas a migrantes de países con bajas tasas de migración a Estados Unidos. Si bien los afortunados se eligen mediante un sorteo aleatorio, los solicitantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad, antes de obtener la residencia legal permanente, según el medio.
Cómo obtener la residencia permanente por matrimonio en 2026
Una vez que un extranjero se casa con un ciudadano de Estados Unidos, recibe una residencia permanente condicional, que tiene una vigencia de dos años, de acuerdo con el Uscis.
No obstante, para que un cónyuge de un ciudadano o residente legal estadounidense pueda recibir su tarjeta de residencia permanente o green card, debe presentar una solicitud dentro del periodo de 90 días antes de que caduque su tarjeta de residencia condicional.
En ese periodo se deben cancelar las condiciones de dicho estatus condicional para aspirar a obtener una green card y evitar ser deportado de Estados Unidos. Los pasos a seguir para solicitar la residencia permanente son:
- Eliminar la residencia condicional al presentar el formulario I-751
- Se debe presentar de manera conjunta, es decir, el residente condicional y el cónyuge
- Se puede presentar de manera propia si el interesado va a presentar una exención de la presentación conjunta
- Completar el formulario para la cancelación de condiciones
- Enviar por correo tradicional el formulario
Las personas en esta situación pueden presentar el formulario tras recibir la residencia condicional, sin importar si sigue en matrimonio, separado o en divorcio.
