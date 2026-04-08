Buenas noticias para familias venezolanas en EE.UU.: implementan nuevo método para solicitar visas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela puso en marcha un nuevo método digital para la solicitud de visas de ingreso al país. Esta iniciativa permite que los interesados completen el trámite de forma online sin la obligación de asistir a un consulado para recibir el estampado físico del documento.

Cómo funciona el visado electrónico de Venezuela

El portal oficial Cancillería Digital centraliza todas las gestiones para quienes desean tramitar una visa de turismo o bajo otras categorías migratorias.

Para aplicar el nuevo método, los usuarios deben registrarse en la plataforma, seguir las instrucciones detalladas en el manual publicado por la Cancillería, cargar los documentos necesarios y realizar el seguimiento en línea hasta obtener la aprobación.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela presentó la nueva modalidad en su sitio web oficial captura de pantalla/Ministerio de Poder Popular para las Relaciones E

Este cambio favorece a las familias venezolanas con hijos nacidos en el extranjero, quienes antes enfrentaban problemas burocráticos significativos.

“Hasta ahora, muchos menores requerían visas de turismo o trámites presenciales complejos si no habían sido presentados ante un consulado. Con la visa electrónica, estos menores podrán regularizar su entrada de manera expedita”, detalló el periódico El Regional del Zulia sobre los beneficios de la digitalización.

Cómo solicitar la visa electrónica para ingresar a Venezuela

Para solicitar la visa de Venezuela, el proceso se realiza a través del nuevo sistema digital del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este requiere seguir una serie de pasos, según estipula un informe de la institución:

Acceso : se ingresa al sitio web oficial con su usuario y contraseña.

: se ingresa al sitio web oficial con su usuario y contraseña. Creación de la solicitud : en el menú de la izquierda, se selecciona “Mis solicitudes” y luego se hace clic en el símbolo de “+” para agregar una nueva.

: en el menú de la izquierda, se selecciona “Mis solicitudes” y luego se hace clic en el símbolo de “+” para agregar una nueva. Selección de oficina : se debe escoger la Oficina de Relaciones Consulares y aceptar. Luego, se presiona el símbolo de “+” para así escoger la opción correspondiente según la región donde se encuentra su país.

: se debe escoger la Oficina de Relaciones Consulares y aceptar. Luego, se presiona el símbolo de “+” para así escoger la opción correspondiente según la región donde se encuentra su país. Datos de viaje: se completa la información sobre el viaje y se envía el formulario para regresar a la interfaz anterior.

se completa la información sobre el viaje y se envía el formulario para regresar a la interfaz anterior. Carga de documentos: se selecciona “adjuntar documentos”. Esto dirige a una ventana emergente que permite subir los documentos requeridos.

se selecciona “adjuntar documentos”. Esto dirige a una ventana emergente que permite subir los documentos requeridos. Finalización: una vez cargados los archivos, se cierra la ventana y se presiona la opción para finalizar el proceso.

Datos a tener en cuenta para solicitar el visado electrónico

Previo a realizar el trámite, el solicitante debe revisar la vigencia del pasaporte.

En ese sentido, el Ministerio señala que es indispensable que el documento tenga una validez mínima de 6 meses.

De igual modo, debe tener consigo la siguiente información que compone la planilla oficial: datos personales (nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, entre otros), información laboral, datos del pasaporte, el tipo de visado a solicitar y las logísticas del viaje.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.