Cómo los cambios para obtener la ciudadanía italiana afectan a miles de familias en Estados Unidos

El Gobierno de Italia modificó las normas de ciudadanía por descendencia el 28 de marzo de 2025, lo cual afectó a miles de solicitantes en Estados Unidos. Esta medida restringe el acceso a quienes tienen antepasados que se naturalizaron en otro país mientras sus hijos aún eran menores.

Las nuevas restricciones para obtener la ciudadanía italiana en EE.UU.

Las nuevas restricciones carecen de un período de transición para las personas que ya residen en Italia con trámites iniciados. Según CNN, muchas familias vendieron sus propiedades en EE.UU. para emigrar y ahora enfrentan una situación de precariedad absoluta.

Existen dos problemas principales para estos migrantes:

Pérdida de derechos: los afectados no pueden postularse a empleos legales ni acceder al sistema de salud pública.

los afectados no pueden postularse a empleos legales ni acceder al sistema de salud pública. Restricciones de viaje: la falta de un permiso de residencia impide que los solicitantes visiten a sus parientes en el extranjero.

La ciudadanía italiana ahora será más difícil de conseguir en EE.UU.

El proceso burocrático exige contratos de alquiler de cuatro años y registros ante autoridades locales antes de solicitar el reconocimiento. Los cambios repentinos invalidaron los esfuerzos de quienes invirtieron sus ahorros en mudanzas costosas y servicios legales.

Las consecuencias para familias de EE.UU. por el nuevo decreto de emergencia

La normativa actual limita la transmisión de la ciudadanía a solo dos generaciones y endurece los requisitos para la diáspora. El ministerio del Interior de la nación europea, Matteo Piantedosi, justificó esta ley para evitar abusos de quienes buscan el pasaporte europeo sin vínculos reales.

Varios ciudadanos estadounidenses regresaron a su país de origen tras quedar sin recursos financieros ni estatus legal en Italia. Otros permanecen en ciudades como Turín a la espera de fallos judiciales que resuelvan su incierto destino migratorio.

El gobierno italiano busca limitar el abuso de los solicitantes para conseguir el pasaporte europeo Freepick

La falta de un criterio de residencia previa penaliza a quienes intentan integrarse mediante el aprendizaje del idioma y la escolarización. Las familias afectadas mantienen la esperanza en futuras audiencias ante el Tribunal Constitucional para recuperar su proyecto de vida.

En primera persona: familias estadounidenses expresan su pesar por la situación en Italia

El estadounidense Kellen Matwick expresó a CNN su desilusión tras el rechazo de su trámite en Turín: “Hicimos todo lo que querían que hiciéramos. Ahora me siento tan tonto, porque lo hicimos de la manera correcta y nos penalizaron”.

Otras víctimas de la normativa, como Jacqueline Matwick y Lea Black, manifestaron su angustia ante la falta de previsibilidad. En declaraciones a los medios contaron que se sintieron golpeadas “constantemente” y, una de ellas, que debió regresar a Estados Unidos “sin casa, sin trabajo, sin coche y sin muebles”.

Lea Black en 2024 mientras explicaba en su cuenta de TikTok como obtuvo la doble ciudadanía

“Sentí como si un caballo me hubiera dado una patada en el pecho”, narró Black. Luego, concluyó: “Este camino está plagado de minas; mirara donde mirara, estaba embromada”.

Por otro lado, lo propio ocurrió con Jackie Wang, quien describió el impacto emocional de los cambios repentinos en las oficinas públicas. “Quedé totalmente traumatizada por esta experiencia”, afirmó tras perder su derecho a la ciudadanía por el límite generacional.

No pierden las esperanzas: cómo avanzará esta nueva ley para la ciudadanía italiana

De acuerdo con CNN, en los próximos días habrá nuevas audiencias para tratar los límites generacionales en el Tribunal Constitucional. De alguna manera, esto genera un mínimo de esperanza en las familias estadounidenses que esperan mejores noticias.

Además, en abril tendrá lugar otra audiencia sobre el “asunto de los menores” en la Corte di Cassazione, el Tribunal Supremo de Italia.