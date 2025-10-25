Cuáles son los requisitos para patrocinar la residencia permanente de un inmigrante en 2025

Un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, puede convertirse en residente permanente (obtener una green card) a base de su relación si cumple con ciertos requisitos. El peticionario se convertirá en patrocinador, lo que significa que también debe proporcionar apoyo financiero. Así se hace el trámite en este 2025.

Los requisitos para patrocinar la residencia permanente a un inmigrante

De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), un extranjero que desee residir en Estados Unidos primero necesita una visa de inmigrante. Para solicitarla, debe estar patrocinado por un familiar directo mayor de 21 años que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Los ciudadanos estadounidenses pueden presentar una petición de visa de inmigrante para el cónyuge, hijo o hija, padre, y hermano o hermana Freepik

Los ciudadanos estadounidenses pueden presentar una petición para el cónyuge, hijo o hija, padre, y hermano o hermana. Mientras que los titulares de la green card solo pueden presentarla para cónyuge e hijo o hija soltera.

Formulario I-130: el primer paso para ayudar a un familiar

El Formulario I-130, que se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), se utiliza para iniciar el proceso de solicitud de residencia permanente para un familiar. Con el formato se establece la relación calificada con un pariente elegible, al que se le llama beneficiario.

Algunos familiares deben esperar hasta que una visa de inmigrante esté disponible antes de poder presentar el ajuste de estatus o solicitar el visado en una embajada o consulado, este último mediante trámite consular.

Si el beneficiario califica como familiar inmediato, siempre hay una visa de inmigrante disponible.

La agencia de inmigración explica que al llenar el formulario se debe seleccionar solo una opción en la Parte 4 (Pregunta 61 o 62) para indicar si el beneficiario solicitará un ajuste de estatus dentro de EE.UU. o un trámite consular. Advierte: “No complete ambas preguntas ni deje esta sección en blanco”.

Presentar el Formulario I-130 es el primer paso para ayudar a un familiar elegible a inmigrar a Estados Unidos y solicitar una tarjeta de residente permanente Freepik

El lugar de presentación del I-130 dependerá de dónde vive el peticionario y si se presenta el Formulario I-485. Cuando los dos formatos se envían juntos, se llama “presentación concurrente”.

El costo del trámite de Petición para Familiar Extranjero es de:

US$675 , para el proceso por correo postal

, para el proceso por correo postal US$625 en línea

Patrocinio económico para la green card: requisitos financieros

El peticionario debe comprometerse a ser el patrocinador económico y presentar una declaración jurada cuando llegue el momento de la inmigración.

La agencia precisa que si no se cumple con los requisitos financieros en el momento, de todas maneras se debe presentar el Formulario I-864.

La Declaración Jurada de Patrocinio Económico es necesaria en el proceso para demostrar que el estadounidense o titular de una green card cuentan con suficientes recursos financieros para ayudar al beneficiario y que este no dependa del gobierno de Estados Unidos.

Las Guías de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos se utilizan para completar el Formulario I-864 Freepik - Freepik

La ley requiere que el patrocinador demuestre un nivel de ingreso mínimo de un 125% sobre el nivel federal de pobreza. Solo en el caso de los militares activos que patrocinan a su cónyuge o hijos, es del 100% del nivel federal de pobreza.

El Uscis explica que si no se cumple con los requisitos financieros, se pueden agregar los ingresos de otros miembros del hogar, quienes firmarán el Formulario I-864A, Contrato entre el Patrocinador y el Miembro del Grupo Familiar Patrocinado, para asegurar que tendrán disponibles los recursos o activos, o ambos.

Si todavía no se cumple con el requisito, otra persona puede completar por separado una Declaración Jurada de Patrocinio Económico para convertirse en copatrocinador del inmigrante.