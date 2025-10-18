Nuevo cargo de US$1000 por parole humanitario: quién debe pagarlo y desde cuándo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó la entrada en vigor de una tarifa de 1000 dólares para las solicitudes aprobadas de parole humanitario. La medida surge de la ley HR-1, también conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

Quiénes deben pagar la nueva tarifa de parole humanitario

Según el Registro Federal, el cargo se aplicará a todas las aprobaciones emitidas a partir del 16 de octubre. Es decir, sin importar cuando se haya presentado el formulario inicial.

La tarifa se abonará luego de que el trámite sea aprobado, no antes X / USCIS

El cobro se efectuará únicamente cuando la solicitud sea aprobada condicionalmente, una vez que la agencia determine que el solicitante reúne los requisitos para recibir la autorización.

¿Qué sucede si un migrante no abona la nueva tarifa del parole en EE.UU.?

Una vez que sea aprobado el trámite migratorio, el Uscis, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) serán los organismos encargados de cobrar la tarifa.

Las distintas agencias migratorias serán las encargadas de cobrar la nueva tarifa American Immigration Council

Las agencias migratorias notificarán del momento exacto para abonar la tarifa, con las instrucciones y la fecha límite para hacerlo. En caso de que el solicitante no cumpla con el pago dentro del plazo indicado, el pedido será denegado sin posibilidad de apelación directa.

Quiénes están exentos del pago del parole

La legislación también completa 10 escenarios donde los solicitantes quedarán exentos por circunstancias urgentes o de interés público.

Emergencia médica : el extranjero tiene una emergencia médica y no puede obtener el tratamiento necesario en el país en el que reside. O bien, la emergencia médica es potencialmente mortal y no hay tiempo suficiente para que la persona sea admitida en EE.UU. a través del proceso normal de visa.

: el extranjero tiene una emergencia médica y no puede obtener el tratamiento necesario en el país en el que reside. O bien, la emergencia médica es potencialmente mortal y no hay tiempo suficiente para que la persona sea admitida en EE.UU. a través del proceso normal de visa. Padre o tutor de menor enfermo : están exentos los padres o tutores de menores con emergencias médicas.

: están exentos los padres o tutores de menores con emergencias médicas. Donación de órganos o tejidos : aplica si un solicitante es necesario en EE.UU. para donar un órgano u otro tejido para trasplante y no hay tiempo suficiente para que sea admitido a través del proceso normal de visa.

: aplica si un solicitante es necesario en EE.UU. para donar un órgano u otro tejido para trasplante y no hay tiempo suficiente para que sea admitido a través del proceso normal de visa. Muerte inminente de un familiar cercano : aplica si una persona necesita la autorización urgente.

: aplica si una persona necesita la autorización urgente. Asistencia a funeral.

Existen algunas excepciones que podrían evitar que el migrante pague esta nueva tarifa Archivo

Niño adoptado con condición médica urgente : aplica si el menor está bajo la custodia legal del peticionario para una visa final relacionada con la adopción y cuyo tratamiento médico es requerido con urgencia.

: aplica si el menor está bajo la custodia legal del peticionario para una visa final relacionada con la adopción y cuyo tratamiento médico es requerido con urgencia. Solicitante de ajuste de estatus que regresa : la persona es un solicitante legal de ajuste de estatus y está de regreso en EE.UU. después de un viaje temporal al extranjero.

: la persona es un solicitante legal de ajuste de estatus y está de regreso en EE.UU. después de un viaje temporal al extranjero. Comparecencia en audiencia : el DHS podrá eximir del pago a personas que deban ingresar para asistir a audiencias migratorias luego de ser retornadas a un país contiguo.

: el DHS podrá eximir del pago a personas que deban ingresar para asistir a audiencias migratorias luego de ser retornadas a un país contiguo. Ingresado cubano y haitiano : aplica para los solicitantes a los que se les concede el estatus de Ingresado Cubano y Haitiano (según se define en la sección 501 (e) de la Ley de Asistencia para la Educación de Refugiados de 1980).

: aplica para los solicitantes a los que se les concede el estatus de Ingresado Cubano y Haitiano (según se define en la sección 501 (e) de la Ley de Asistencia para la Educación de Refugiados de 1980). Beneficio público significativo: la tarifa podrá ser exonerada si la secretaria de Seguridad Nacional determina que la presencia del extranjero contribuye a un asunto de aplicación de la ley o representa un beneficio público significativo para el gobierno de EE.UU.

El objetivo, según el comunicado oficial, es mantener la sostenibilidad administrativa del sistema de libertades condicionales migratorias y reforzar el control sobre su otorgamiento.