Cuánto costará solicitar la ciudadanía americana en 2026: ¿cambian los precios en enero?

El trámite para solicitar la ciudadanía americana se realiza con la presentación de un formulario ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Para 2026 esto es lo que costará hacer el procedimiento de naturalización, una de las formas más utilizadas para convertirse en nacional de EE.UU.

Cuánto costará solicitar la ciudadanía americana en 2026

En 2024, la agencia dio a conocer la aprobación de una regla final para ajustar ciertas tarifas de los formularios .

. Estos precios entraron en vigor el 1º de abril del año anterior, y desde ese momento no se ha informado de otra modificación para el proceso de ciudadanía.

En 2024, el Uscis dio a conocer el incremento de tarifas de algunos de sus trámites migratorios Facebook Uscis/Pixabay

Bajo la regla de tarifas de 2024, ya no hay una cantidad a pagar separada por servicios biométricos, y el precio es:

US$710 para el proceso en línea

US$760 para quienes realicen el trámite en papel

Las solicitudes para miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. no tienen ningún costo

El formulario que se debe presentar es el N-400, Solicitud de Naturalización y debido a que hasta el momento la agencia no ha dado a conocer nuevos costos, serán los que apliquen para enero de 2026.

Naturalización gratis o con descuento: así aplica

Además de los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU., otros peticionarios pueden solicitar una exención de pago, esto significa que no deberán cubrir ningún costo por el trámite.

El organismo aprueba la exención si el solicitante puede demostrar que no puede cubrir las tarifas de presentación. Se puede utilizar el Formulario I-912 para pedir el beneficio.

Como residente permanente legal, una persona puede ser elegible para convertirse en ciudadana estadounidense a través de la naturalización Facebook Uscis

En otros casos se proporciona una tarifa reducida, de US$380, para los solicitantes con un ingreso familiar menor del 400% de las Guías Federales de Pobreza, que son establecidas por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Para pedir el descuento ya no es necesario presentar un formulario aparte, solo se debe completar la Parte 10 del N-400. También es importante proporcionar toda la información requerida. Asimismo, se debe incluir una traducción completa al inglés de todos los documentos que contengan información en un idioma extranjero.

Si se va a solicitar una reducción o una exención de tarifas, no se puede presentar el Formulario N-400 en línea y el trámite se debe hacer en formato impreso, por correo postal.

Así se obtiene la ciudadanía en EE.UU.: requisitos

Una persona califica para ser ciudadano estadounidense si cumple con requisitos como: tener al menos 18 años de edad, ser capaz de leer, escribir y comunicarse oralmente en inglés básico (depende de la edad) y tener buena conducta moral.

La naturalización es el proceso de convertirse en ciudadano estadounidense si se nació fuera de Estados Unidos Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services - Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

Para hacer el trámite vía web es necesario tener una cuenta en myUscis, con la que además se podrá verificar el estatus del caso y los tiempos de procesamiento.

La Solicitud de Naturalización se puede enviar 90 días calendario antes de que el peticionario complete el requisito de residencia continua, si la elegibilidad está basada en ser residente permanente por al menos cinco años o por al menos tres años, cuando el beneficiario está casado con un ciudadano estadounidense.

Para saber a qué oficina de la agencia de inmigración enviar el paquete del trámite, es necesario verificar la página Direcciones para Presentación Directa del Formulario N-400, debido a que el lugar de procesamiento depende del estado de residencia del peticionario.

Si el Uscis aprueba la solicitud, programará una entrevista con un funcionario. Si el agente determina que el peticionario cumple los requisitos, le dará una fecha para la ceremonia de naturalización. Una persona no se convierte en ciudadano estadounidense hasta que preste el Juramento de Lealtad.