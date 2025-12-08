Doble nacionalidad USA-México: guía para tramitarla en diciembre 2025

Los ciudadanos mexicanos que deseen obtener la nacionalidad estadounidense deben cumplir con una serie de requisitos y seguir ciertos pasos detallados por el gobierno americano. Para ello, los interesados deben reunir los criterios requeridos, como la residencia continua en Estados Unidos.

Qué pasa con la nacionalidad mexicana si se tramita la naturalización estadounidense

El gobierno de Estados Unidos señaló que un ciudadano nacido en un país extranjero cuyos padres sean estadounidenses pueden obtener la doble nacionalidad, sin tener que elegir entre una u otra.

El proceso para convertirse en ciudadano americano es la naturalización, para la cual se deben cumplir con ciertos requisitos.

Una vez se determine la elegibilidad para los criterios establecidos, la administración federal indicó que se deben seguir los siguientes pasos para iniciar el procedimiento:

Emigrar a EE.UU.

Solicitar la residencia permanente, conocida como green card , en el territorio norteamericano.

, en el territorio norteamericano. Obtener la nacionalidad o ciudadanía estadounidense.

En líneas generales, el gobierno de EE.UU. determina que los ciudadanos con doble nacionalidad deben respetar la legalidad en ambos países, así como utilizar el pasaporte norteamericano para ingresar y salir del territorio.

Requisitos para solicitar la ciudadanía estadounidense para adquirir la doble nacionalidad

Los ciudadanos mexicanos que quieran adquirir la nacionalidad estadounidense deben presentar el formulario N-400, Solicitud de Naturalización, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Previamente, tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Poseer la residencia permanente legal durante al menos cinco años. Para los casados con ciudadanos estadounidenses, este período es de tres años.

Mantener presencia física en EE.UU. durante al menos la mitad del tiempo señalado en el requisito anterior.

Demostrar antecedentes de buena conducta moral.

La petición de naturalización estadounidense se puede realizar vía online o por correo postal, además de abonar la tarifa requerida, que es de 710 dólares y de US$760, respectivamente.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense y tener la doble nacionalidad

Una vez se envíe el formulario de solicitud de naturalización, el Uscis enviará al peticionario una notificación para realizar la toma de datos biométricos, si aplica. Posteriormente, los pasos a seguir para completar el proceso son:

Aprobar un examen de educación cívica sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Completar una prueba de inglés sobre los conocimientos del idioma.

sobre los conocimientos del idioma. Acudir a una entrevista con funcionarios del Uscis : donde las autoridades determinarán si la información proporcionada en los documentos previos coincide con los datos que el solicitante aporta en el encuentro, así como las habilidades de inglés.

: donde las autoridades determinarán si la información proporcionada en los documentos previos coincide con los datos que el solicitante aporta en el encuentro, así como las habilidades de inglés. El Uscis puede solicitar el aporte de evidencias adicionales o emitir el aviso de aprobación o rechazo de la petición de naturalización.

puede solicitar el aporte de evidencias adicionales o emitir el aviso de aprobación o rechazo de la petición de naturalización. Si el formulario N-400 es aprobado , se procede a la ceremonia de naturalización, que conlleva el Juramento de Lealtad a Estados Unidos, para lo que hay que completar el formulario N-445.

, se procede a la ceremonia de naturalización, que conlleva el Juramento de Lealtad a Estados Unidos, para lo que hay que completar el formulario N-445. Se tiene que entregar la tarjeta de residencia permanente legal al completar el proceso.

Asimismo, la administración federal remarcó que los ciudadanos estadounidenses tienen derechos y responsabilidades que “deben ejercer, honrar y respetar”, tanto si lo son por nacimiento o por elección.